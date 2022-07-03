Министры, олигархи и эмбарго на золото. Премьер Австралии анонсировал новые санкции против РФ

"Мы будем объявлять дополнительные финансовые санкции и запрет на въезд в отношении 16 российских министров и олигархов", – сказал он.
По словам Альбанезе, санкции введут против 62 физлиц и более 300 организаций.
"Мы запретим импорт российского золота, чтобы сократить возможности России финансировать войну. В этих санкциях мы присоединяемся к США, Канаде, Японии и Великобритании", – рассказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Альбанезе стал первым главой австралийского правительства, который посетил Украину. Сегодня он побывал в Ирпене, Буче и Гостомеле Киевской области, которые весной находились под оккупацией российских войск.
Премьер-министр Австралии сообщил сегодня, что Австралия предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на 100 млн, а также отменит ввозные пошлины на украинские товары.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Австралия ввела санкции против РФ, а также предоставила Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь.
Сообщалось, в частности, о поставках шести легких буксированных гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасов, а также 20 бронеавтомобилей Bushmaster и четырех бронетранспортеров M113AS4.