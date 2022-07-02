ГОРДОН
 
 
МИР

35 стран потребовали исключить РФ и Беларусь из международных спортивных организаций – министр спорта Польши

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Позицию спортивного сообщества озвучил Бортничук
Позицию спортивного сообщества озвучил Бортничук
Фото: gov.pl

Ряд членов Европейского союза и другие страны мира совместно потребовали отстранить Россию и Беларусь из международных спортивных организаций за агрессию против Украины. Об этом 1 июля объявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, проинформировал сайт возглавляемого им ведомства.

По его словам, к совместному заявлению присоединились 25 стран Евросоюза (за исключением Болгарии и Венгрии), Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Норвегия.

"Признавая независимость спортивных организаций, мы выражаем позицию наших правительств в необходимости приостановить членство российских и белорусских спортивных органов на национальном уровне в качестве членов международных спортивных федераций; лица, тесно связанные с российским и белорусским государством, в том числе государственные служащие, должны быть отстранены от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях, включая правления и организационные комитеты", – говорится в документе.

Подписанты также считают необходимым "рассмотреть возможность приостановки трансляции своих спортивных соревнований в России и Беларуси".

Страны, присоединившиеся к совместному заявлению, призвали международное спортивное сообщество "продолжать демонстрировать солидарность с украинским народом, в том числе путем поддержки, где это возможно, дальнейшего функционирования и восстановления украинского спорта".

Контекст:

После нападения России на Украину команды из РФ и Беларуси отстранили от турниров по футболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт говорил 3 апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По информации Минспорта Украины на конец мая, против России и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций.

19 июня Гутцайт заявил, что некоторые федерации хотят возвращения россиян на соревнования под нейтральным флагом.

Теги: Россия, США, спорт, Беларусь, Польша, Великобритания, Канада, Япония, Австралия, санкции, Южная Корея, Новая Зеландия, Болгария, Норвегия, Венгрия, Исландия, нападение, Лихтенштейн, вторжение, Европа, российская агрессия, документы, Евросоюз, соревнования, членство, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (230105)
2
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото (90733)
3
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (88154)
4
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках (79059)
5
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (73068)
6
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз (60510)
7
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (59695)
8
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (55858)
 
 
 
 