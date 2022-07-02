35 стран потребовали исключить РФ и Беларусь из международных спортивных организаций – министр спорта Польши

По его словам, к совместному заявлению присоединились 25 стран Евросоюза (за исключением Болгарии и Венгрии), Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Норвегия.
"Признавая независимость спортивных организаций, мы выражаем позицию наших правительств в необходимости приостановить членство российских и белорусских спортивных органов на национальном уровне в качестве членов международных спортивных федераций; лица, тесно связанные с российским и белорусским государством, в том числе государственные служащие, должны быть отстранены от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях, включая правления и организационные комитеты", – говорится в документе.
Подписанты также считают необходимым "рассмотреть возможность приостановки трансляции своих спортивных соревнований в России и Беларуси".
Страны, присоединившиеся к совместному заявлению, призвали международное спортивное сообщество "продолжать демонстрировать солидарность с украинским народом, в том числе путем поддержки, где это возможно, дальнейшего функционирования и восстановления украинского спорта".
После нападения России на Украину команды из РФ и Беларуси отстранили от турниров по футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт говорил 3 апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По информации Минспорта Украины на конец мая, против России и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций.
19 июня Гутцайт заявил, что некоторые федерации хотят возвращения россиян на соревнования под нейтральным флагом.