35 стран потребовали исключить РФ и Беларусь из международных спортивных организаций – министр спорта Польши

По его словам, к совместному заявлению присоединились 25 стран Евросоюза (за исключением Болгарии и Венгрии), Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Норвегия.

"Признавая независимость спортивных организаций, мы выражаем позицию наших правительств в необходимости приостановить членство российских и белорусских спортивных органов на национальном уровне в качестве членов международных спортивных федераций; лица, тесно связанные с российским и белорусским государством, в том числе государственные служащие, должны быть отстранены от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях, включая правления и организационные комитеты", – говорится в документе.

Подписанты также считают необходимым "рассмотреть возможность приостановки трансляции своих спортивных соревнований в России и Беларуси".

Страны, присоединившиеся к совместному заявлению, призвали международное спортивное сообщество "продолжать демонстрировать солидарность с украинским народом, в том числе путем поддержки, где это возможно, дальнейшего функционирования и восстановления украинского спорта".