Премьер-министр Австралии посетил Бучу, Ирпень и Гостомель

По словам Кулебы, делегация австралийского премьера побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене. Премьер увидел разрушенные гражданские дома, следы мин, уничтоженный аэропорт Антонов.
"Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за происходившие здесь преступления", – процитировал Кулеба Албаниза.
Глава Киевской ОВА отметил, что это первая поездка Албаниза в Украину. Он стал премьер-министром в мае этого года.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Австралия ввела санкции против РФ, а также предоставила Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь. Сообщалось, в частности, о поставках шести легких буксированных гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасов, а также 20 бронеавтомобилей Bushmaster и четырех бронетранспортеров M113AS4.