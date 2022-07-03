Премьер-министр Австралии посетил Бучу, Ирпень и Гостомель

Албаниз (в центре) заявил, что Австралия поддерживает Украину Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram

По словам Кулебы, делегация австралийского премьера побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене. Премьер увидел разрушенные гражданские дома, следы мин, уничтоженный аэропорт Антонов.

"Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за происходившие здесь преступления", – процитировал Кулеба Албаниза.

Глава Киевской ОВА отметил, что это первая поездка Албаниза в Украину. Он стал премьер-министром в мае этого года.