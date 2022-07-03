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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер-министр Австралии посетил Бучу, Ирпень и Гостомель

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Албаниз (в центре) заявил, что Австралия поддерживает Украину
Албаниз (в центре) заявил, что Австралия поддерживает Украину
Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз посетил Киевскую область и осмотрел последствия российского вторжения в регион. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По словам Кулебы, делегация австралийского премьера побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене. Премьер увидел разрушенные гражданские дома, следы мин, уничтоженный аэропорт Антонов.

"Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за происходившие здесь преступления", – процитировал Кулеба Албаниза.

Глава Киевской ОВА отметил, что это первая поездка Албаниза в Украину. Он стал премьер-министром в мае этого года.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Австралия ввела санкции против РФ, а также предоставила Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь. Сообщалось, в частности, о поставках шести легких буксированных гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасов, а также 20 бронеавтомобилей Bushmaster и четырех бронетранспортеров M113AS4.

Теги: Австралия, Гостомель, Киевская область, Антонов, Ирпень, Буча, война России против Украины, визит, Алексей Кулеба
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