Кабаева и родственники Путина. Австралия ввела санкции против еще 16 россиян в связи с войной РФ против Украины

В список, в частности, попала бывшая российская гимнастка, глава совета директоров "Национальной медиа группы" Алина Кабаева, которую СМИ называют гражданской женой президента РФ Владимира Путина.

Кроме нее, под санкции попали:

Санкции предусматривают замораживание активов указанных лиц и запрет им на въезд в страну.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее против Кабаевой ввели санкции Евросоюз, Канада и Великобритания.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.