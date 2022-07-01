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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабаева и родственники Путина. Австралия ввела санкции против еще 16 россиян в связи с войной РФ против Украины

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СМИ называют Кабаеву гражданской женой Путина
СМИ называют Кабаеву гражданской женой Путина
Фото: EPA (архив)

Австралия 1 июля ввела санкции против еще 16 граждан России в связи с войной РФ против Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства иностранных дел Австралии (.xls).

В список, в частности, попала бывшая российская гимнастка, глава совета директоров "Национальной медиа группы" Алина Кабаева, которую СМИ называют гражданской женой президента РФ Владимира Путина.

Кроме нее, под санкции попали:

  • министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев;
  • министр транспорта Виталий Савельев;
  • министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин;
  • уполномоченная РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова;
  • президент негосударственного пенсионного фонда "Газфонд" Юрий Шамалов;
  • член совета директоров "Согаза" Михаил Клишин;
  • председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков;
  • соучредитель компании "Киевская площадь" Рик Нисанов;
  • экс-президент акционерной финансовой корпорации "Система" Евгений Новицкий;
  • владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин;
  • президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев;
  • бизнесмен Александр Плехов;
  • бизнесмен Игорь Путин;
  • заместитель председателя правления "Согаза" Михаил Путин;
  • председатель совета директоров группы компаний МРТ Роман Путин.

Санкции предусматривают замораживание активов указанных лиц и запрет им на въезд в страну.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее против Кабаевой ввели санкции Евросоюз, Канада и Великобритания.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Австралия, санкции, Алина Кабаева, война России против Украины
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