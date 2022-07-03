БТР и Bushmaster. Австралия предоставит Украине дополнительно военную помощь на $100 млн – премьер-министр

"Австралия готова продолжать оказывать поддержку правительству и народу Украины столько, сколько понадобится для Украины, чтобы получить преимущество и победу и защитить свой суверенитет, поскольку вы обороняете международное верховенство права, международный правопорядок, в котором все мы существуем... Сегодня мы объявим дополнительно о $100 млн военно-технической помощи", – сказал он.

По его словам, Австралия уже предоставила Украине помощи на $390 млн.

"Мы также дополнительно предоставим 14 БТР и 20 [бронетранспортеров] Bushmaster. Таким образом, общее количество Bushmaster составит 60. Мы также будем предоставлять дополнительное военное оборудование, беспилотники и другую военную технику в соответствии с запросами Украины", – сказал глава правительства Австралии.

Альбанезе добавил, что его страна продолжит предоставлять помощь украинским пограничникам.

"Будем улучшать уровень их оснащения, уровень кибербезопасности и контроль над границами", – рассказал он.

Кроме этого, премьер анонсировал отмену пошлин на украинские товары.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Альбанезе стал первым главой австралийского правительства, который посетил Украину. Сегодня он побывал в Ирпене, Буче и Гостомеле Киевской области, которые весной находились под оккупацией российских войск.