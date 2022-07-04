В седьмом пакете санкций ЕС против РФ Украина хочет видеть полное отключение российских банков от SWIFT и эмбарго на золото – Кулеба

Кулеба хочет введения новых персональных санкций против россиян, чтобы "им всем было больно" Фото: ЕРА

"Мы хотим там видеть полное отключение российских банков от SWIFT, четкие меры по блокированию возможностей России распоряжаться своим золотовалютным резервом, то есть, условно говоря, эмбарго на взаимодействие с российским золотом. Мы хотим там видеть отрезание России от мировой морской торговли. Это означает прежде всего невозможность операторов кораблей предоставлять свои танкеры в распоряжение Российской Федерации", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что, по последним данным, крупнейшими поставщиками танкеров для перевозки российской нефти по морю являются частные греческие компании. По его словам, таким образом, они "вытягивают Россию из петли нефтяного эмбарго".

Помимо этого, Кулеба хочет введения новых персональных санкций против россиян, чтобы "им было больно, их близким, их любовницам, чтобы всем было больно".

В то же время он отметил, что согласование седьмого пакета санкций ЕС будет еще труднее, чем шестого, "но мы его тоже примем".