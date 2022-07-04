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В седьмом пакете санкций ЕС против РФ Украина хочет видеть полное отключение российских банков от SWIFT и эмбарго на золото – Кулеба

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Кулеба хочет введения новых персональных санкций против россиян, чтобы "им всем было больно"
Кулеба хочет введения новых персональных санкций против россиян, чтобы "им всем было больно"
Фото: ЕРА

В седьмом пакете санкций Евросоюза против РФ Украина хочет видеть отключение российских банков от SWIFT и эмбарго на золото. Об этом в опубликованном 4 июля интервью LB.ua заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы хотим там видеть полное отключение российских банков от SWIFT, четкие меры по блокированию возможностей России распоряжаться своим золотовалютным резервом, то есть, условно говоря, эмбарго на взаимодействие с российским золотом. Мы хотим там видеть отрезание России от мировой морской торговли. Это означает прежде всего невозможность операторов кораблей предоставлять свои танкеры в распоряжение Российской Федерации", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что, по последним данным, крупнейшими поставщиками танкеров для перевозки российской нефти по морю являются частные греческие компании. По его словам, таким образом, они "вытягивают Россию из петли нефтяного эмбарго".

Помимо этого, Кулеба хочет введения новых персональных санкций против россиян, чтобы "им было больно, их близким, их любовницам, чтобы всем было больно".

В то же время он отметил, что согласование седьмого пакета санкций ЕС будет еще труднее, чем шестого, "но мы его тоже примем".

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8,5 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – более 11 тыс.

Теги: Россия, Украина, санкции, МИД Украины, золото, бизнес, нефть, экспорт, эмбарго, SWIFT, Дмитрий Кулеба, торговля, Евросоюз
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