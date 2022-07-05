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Предметы роскоши, акции, технологии. Великобритания вводит новые санкции против Беларуси за помощь Путину во вторжении в Украину

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Великобритания поддерживает Украину и вводит новые санкции против Беларуси
Великобритания поддерживает Украину и вводит новые санкции против Беларуси
Фото: depositphotos.com

В результате введения ограничений будет заблокирована торговля с Беларусью на сумму около 60 млн фунтов стерлингов (около $73 млн), сообщило 4 июля правительство Британии на своем официальном сайте.

Великобритания  вводит дополнительные экономические, торговые и транспортные санкции в отношении Беларуси с 5 июля по причине того, что режим называющего себя президентом страны Александра Лукашенко продолжает активно способствовать незаконному вторжению России в Украину, сказано в сообщении британского правительства.

Новые запреты будут распространены на экспорт товаров нефтепереработки и экспорт компонентов передовых технологий (например, таких, которые используются в квантовых вычислениях).

Также будет запрещен экспорт в Беларусь предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки. В свою очередь, под санкциями окажется импорт белорусского чугуна и стали

"Правительство Великобритании также ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса, запрещая большему количеству белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне", – добавили в британском кабинете министров.

Контекст:

Западные страны вводили и расширяли санкции против Беларуси несколько раз. Ряд ограничительных мер Евросоюз, США и другие страны ввели против ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов в 2020 году и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. В 2021 году Запад ввел ряд санкций, включая секторальные, в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. 

Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года заходили в том числе из Беларуси. С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. В марте Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал о признаках подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. 

Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции за вторжение не только против России, но и против Беларуси.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 16 мая признал, что объем заблокированного из-за санкций экспорта в ЕС и США составляет около $16–18 млрд в год.

14 июня президент США Джозеф Байден продлил действие национальной чрезвычайной ситуации в связи с действиями и политикой режима республики Беларусь, что предусматривает продление санкций против власти этой страны.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Великобритания, Александр Лукашенко, санкции, Минск, агрессия, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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