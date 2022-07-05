Предметы роскоши, акции, технологии. Великобритания вводит новые санкции против Беларуси за помощь Путину во вторжении в Украину

Великобритания вводит дополнительные экономические, торговые и транспортные санкции в отношении Беларуси с 5 июля по причине того, что режим называющего себя президентом страны Александра Лукашенко продолжает активно способствовать незаконному вторжению России в Украину, сказано в сообщении британского правительства.

Новые запреты будут распространены на экспорт товаров нефтепереработки и экспорт компонентов передовых технологий (например, таких, которые используются в квантовых вычислениях).

Также будет запрещен экспорт в Беларусь предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки. В свою очередь, под санкциями окажется импорт белорусского чугуна и стали

"Правительство Великобритании также ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса, запрещая большему количеству белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне", – добавили в британском кабинете министров.