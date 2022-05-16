Беларусь потеряла до $18 млрд экспорта из-за санкций – премьер-министр

"Из-за санкций оказался заблокирован практически весь экспорт Беларуси в страны Европейского союза и Северной Америки. Эта сумма в год равна порядка $16–18 млрд. Конечно, мы не можем потерять этот объем экспорта и должны его переориентировать на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, Ближнего Востока и Арабского залива", – заявил Головченко.
Он назвал санкции инструментом гибридной агрессии. Они, по версии белорусского премьера, являются последней стадией перед "классической вооруженной агрессией".
Головченко также заявил, что санкции "раскачивают всю мировую экономику" и являются "очень опасным инструментом, которым пользуются без всяких правил".
При этом он утверждает, что белорусская экономика в условиях санкций "чувствует себя достаточно уверенно" и рентабельности от продажи белорусских промышленных товаров в 8–9% "достаточно для того, чтобы обслуживать кредитные обязательства, выплачивать вовремя заработную плату".
Развитие сотрудничества с дружественными странами Востока Головченко назвал переориентацией политики "на то направление, где с нами работают с точки зрения взаимного уважения, выгоды, партнерства, где нам не навязывают какие-то парадигмы мышления, модель поведения, не предъявляют претензий к нашей внутренней политике, уважительно относятся к нам как к партнеру", цитирует БЕЛТА.
О причинах введения санкций против режима Александра Лукашенко чиновник не упомянул, но заявил, что их цель – "поставить страну на колени, удушить ее экономически и добиться силовым путем выполнения каких-то требований или условий".
Западные страны вводили и расширяли санкции против Беларуси несколько раз. Ряд ограничительных мер Евросоюз, США и другие страны ввели против ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов в 2020 году и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. В 2021 году Запад ввел ряд санкций, включая секторальные, в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.
Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года заходили в том числе из Беларуси. С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. В марте Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал о признаках подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.
Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции за вторжение не только против России, но и против Беларуси.