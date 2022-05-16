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Беларусь потеряла до $18 млрд экспорта из-за санкций – премьер-министр

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Головченко заявил, что санкциями против Беларуси Запад хочет "поставить страну на колени, удушить ее экономически"
Головченко заявил, что санкциями против Беларуси Запад хочет "поставить страну на колени, удушить ее экономически"
Фото: government.by

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что объем заблокированного из-за санкций экспорта в ЕС и США составляет около $16–18 млрд в год. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya, фрагменты которого опубликовали пресс-служба правительства Беларуси и госагентство БЕЛТА.

"Из-за санкций оказался заблокирован практически весь экспорт Беларуси в страны Европейского союза и Северной Америки. Эта сумма в год равна порядка $16–18 млрд. Конечно, мы не можем потерять этот объем экспорта и должны его переориентировать на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, Ближнего Востока и Арабского залива", – заявил Головченко.

Он назвал санкции инструментом гибридной агрессии. Они, по версии белорусского премьера, являются последней стадией перед "классической вооруженной агрессией".

Головченко также заявил, что санкции "раскачивают всю мировую экономику" и являются "очень опасным инструментом, которым пользуются без всяких правил".

При этом он утверждает, что белорусская экономика в условиях санкций "чувствует себя достаточно уверенно" и рентабельности от продажи белорусских промышленных товаров в 8–9% "достаточно для того, чтобы обслуживать кредитные обязательства, выплачивать вовремя заработную плату". 

Развитие сотрудничества с дружественными странами Востока Головченко назвал переориентацией политики "на то направление, где с нами работают с точки зрения взаимного уважения, выгоды, партнерства, где нам не навязывают какие-то парадигмы мышления, модель поведения, не предъявляют претензий к нашей внутренней политике, уважительно относятся к нам как к партнеру", цитирует БЕЛТА

О причинах введения санкций против режима Александра Лукашенко чиновник не упомянул, но заявил, что их цель – "поставить страну на колени, удушить ее экономически и добиться силовым путем выполнения каких-то требований или условий". 

Контекст:

Западные страны вводили и расширяли санкции против Беларуси несколько раз. Ряд ограничительных мер Евросоюз, США и другие страны ввели против ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов в 2020 году и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. В 2021 году Запад ввел ряд санкций, включая секторальные, в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. 

Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года заходили в том числе из Беларуси. С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. В марте Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал о признаках подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. 

Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции за вторжение не только против России, но и против Беларуси.

Теги: США, Ближний Восток, Беларусь, Африка, санкции, Азия, экономика, экспорт, Евросоюз, Роман Головченко
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