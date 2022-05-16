Беларусь потеряла до $18 млрд экспорта из-за санкций – премьер-министр

Головченко заявил, что санкциями против Беларуси Запад хочет "поставить страну на колени, удушить ее экономически" Фото: government.by

"Из-за санкций оказался заблокирован практически весь экспорт Беларуси в страны Европейского союза и Северной Америки. Эта сумма в год равна порядка $16–18 млрд. Конечно, мы не можем потерять этот объем экспорта и должны его переориентировать на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, Ближнего Востока и Арабского залива", – заявил Головченко.

Он назвал санкции инструментом гибридной агрессии. Они, по версии белорусского премьера, являются последней стадией перед "классической вооруженной агрессией".

Головченко также заявил, что санкции "раскачивают всю мировую экономику" и являются "очень опасным инструментом, которым пользуются без всяких правил".

При этом он утверждает, что белорусская экономика в условиях санкций "чувствует себя достаточно уверенно" и рентабельности от продажи белорусских промышленных товаров в 8–9% "достаточно для того, чтобы обслуживать кредитные обязательства, выплачивать вовремя заработную плату".

Развитие сотрудничества с дружественными странами Востока Головченко назвал переориентацией политики "на то направление, где с нами работают с точки зрения взаимного уважения, выгоды, партнерства, где нам не навязывают какие-то парадигмы мышления, модель поведения, не предъявляют претензий к нашей внутренней политике, уважительно относятся к нам как к партнеру", цитирует БЕЛТА.

О причинах введения санкций против режима Александра Лукашенко чиновник не упомянул, но заявил, что их цель – "поставить страну на колени, удушить ее экономически и добиться силовым путем выполнения каких-то требований или условий".