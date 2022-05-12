Тихановская заявила, что благодаря белорусам прекратилось нападение на Киев. У украинцев это вызвало возмущение

"Белорусы против войны, мы не поддерживаем это вторжение. [Находящийся при власти в Беларуси Александр] Лукашенко – коллаборант. Он предоставил наши территории для запуска ракет и военной техники. Но белорусы показали в очередной раз свое мужество. Во многом благодаря им прекратилось нападение на Киев со стороны Беларуси. Российская армия не чувствовала себя комфортно на наших землях", – сказала Тихановская.

У граждан Украины эти слова вызвали негативную реакцию, ее они выразили в соцсетях.

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила в Facebook, что Тихановская несет "чушь" и "несусветную пургу относительно Украины".

"История, как она не решилась признать украинский Крым, – цветочки по сравнению с новыми перлами. Все киевляне, проведшие в столице февраль-март, точно знают, что наступление на Киев остановила жертвенность Бучи, Ирпеня, Чернигова, Бородянки. А залезли в Иванков, Бучу, Ирпень российские оккупанты из Чернобыльской зоны с территории Беларуси", – написала нардеп.

По ее словам, "Лукашенко и безмолвные белорусы отдали свою территорию для ежедневного обстрела соседней мирной Украины, рекордное количество ракет выпустили именно оттуда".

"Мы никогда этого не забудем. И так же, как все россияне несут ответственность за агрессию против Украины, – так и белорусы являются соучастниками этих убийств, потому что они никоим образом не протестовали. Из белорусского Мозеля оккупанты отправляли контейнеры намародеренного украинского добра, снятых с убитых женщин украшений и игрушек убитых детей", – заявила Тихановская.

Бывший глава, а теперь советник главы "Ощадбанка" Андрей Пышный иронично предложил развить тему "недостаточного комфорта россиян в Беларуси".

"Наконец [нужно] сказать правду: полноценному комфорту российской армии в Беларуси заодно со скрытым "мужеством" мешали также еще три вещи: недостаточное количество массажных салонов для российских солдат и офицеров в Мозыре и Гомеле, отсутствие профессиональных аниматоров, которые должны были развлекать россиян между запусками ракет в сторону Украины, и низкая пропускная способность моргов. У меня все, не благодарите. Работайте, особенно над последним пунктом. Кто знает, как оно дальше будет", – написал он в Facebook.

"Очень смешно, когда деруновые предатели хотят присвоить себе наши победы. Помогаете каждый день ракетами и бомбами. А о комфорте российских войск в Беларуси – так на базар с награбленным белорусы бежали аж бегом", – написала журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

В то же время блогер Роман Шрайк отметил в Facebook, что Тихановская, скорее всего, имела в виду "рельсовых партизан", которые в Беларуси, по некоторым данным, разрушали железнодорожную инфраструктуру, чтобы нанести урон российским войскам. Он отметил, что задержали 60 белорусов, "которым – понятно, что уготовлено режимом Лукашенко".

"Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что Тихановская имела в виду именно таких "партизан". Да, она преувеличила. Не будем забывать, что она – не политик, а обычная учительница, жена блогера, который собирался идти в президенты и был посажен Лукашенко за решетку. Но не нужно обесценивать подвиг людей, которые вели свою тихую, отчаянную борьбу ради нашей с вами страны. Да, они не остановили российские войска, но свой вклад внесли. И я им очень за это благодарен", – заявил Шрайк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)