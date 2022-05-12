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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тихановская заявила, что благодаря белорусам прекратилось нападение на Киев. У украинцев это вызвало возмущение

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Тихановская считает, что белорусы продемонстрировали мужество
Тихановская считает, что белорусы продемонстрировали мужество
Фото: ЕРА

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила телеканалу "Настоящее время" в интервью 11 мая, что российских оккупантов изгнали из-под Киева благодаря белорусам.

"Белорусы против войны, мы не поддерживаем это вторжение. [Находящийся при власти в Беларуси Александр] Лукашенко – коллаборант. Он предоставил наши территории для запуска ракет и военной техники. Но белорусы показали в очередной раз свое мужество. Во многом благодаря им прекратилось нападение на Киев со стороны Беларуси. Российская армия не чувствовала себя комфортно на наших землях", – сказала Тихановская.

У граждан Украины эти слова вызвали негативную реакцию, ее они выразили в соцсетях.

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила в Facebook, что Тихановская несет "чушь" и "несусветную пургу относительно Украины".

"История, как она не решилась признать украинский Крым, – цветочки по сравнению с новыми перлами. Все киевляне, проведшие в столице февраль-март, точно знают, что наступление на Киев остановила жертвенность Бучи, Ирпеня, Чернигова, Бородянки. А залезли в Иванков, Бучу, Ирпень российские оккупанты из Чернобыльской зоны с территории Беларуси", – написала нардеп.

По ее словам, "Лукашенко и безмолвные белорусы отдали свою территорию для ежедневного обстрела соседней мирной Украины, рекордное количество ракет выпустили именно оттуда".

"Мы никогда этого не забудем. И так же, как все россияне несут ответственность за агрессию против Украины, – так и белорусы являются соучастниками этих убийств, потому что они никоим образом не протестовали. Из белорусского Мозеля оккупанты отправляли контейнеры намародеренного украинского добра, снятых с убитых женщин украшений и игрушек убитых детей", – заявила Тихановская.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/5045289242225515

Бывший глава, а теперь советник главы "Ощадбанка" Андрей Пышный иронично предложил развить тему "недостаточного комфорта россиян в Беларуси".

"Наконец [нужно] сказать правду: полноценному комфорту российской армии в Беларуси заодно со скрытым "мужеством" мешали также еще три вещи: недостаточное количество массажных салонов для российских солдат и офицеров в Мозыре и Гомеле, отсутствие профессиональных аниматоров, которые должны были развлекать россиян между запусками ракет в сторону Украины, и низкая пропускная способность моргов. У меня все, не благодарите. Работайте, особенно над последним пунктом. Кто знает, как оно дальше будет", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/pyshnyy/posts/5269399283118766

"Очень смешно, когда деруновые предатели хотят присвоить себе наши победы. Помогаете каждый день ракетами и бомбами. А о комфорте российских войск в Беларуси – так на базар с награбленным белорусы бежали аж бегом", – написала журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva/posts/4978493205539529

В то же время блогер Роман Шрайк отметил в Facebook, что Тихановская, скорее всего, имела в виду "рельсовых партизан", которые в Беларуси, по некоторым данным, разрушали железнодорожную инфраструктуру, чтобы нанести урон российским войскам. Он отметил, что задержали 60 белорусов, "которым – понятно, что уготовлено режимом Лукашенко".

"Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что Тихановская имела в виду именно таких "партизан". Да, она преувеличила. Не будем забывать, что она – не политик, а обычная учительница, жена блогера, который собирался идти в президенты и был посажен Лукашенко за решетку. Но не нужно обесценивать подвиг людей, которые вели свою тихую, отчаянную борьбу ради нашей с вами страны. Да, они не остановили российские войска, но свой вклад внесли. И я им очень за это благодарен", – заявил Шрайк.

https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/5486189064739161

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины и силами территориальной обороны.

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Теги: Россия, Киев, Крым, Беларусь, оппозиция, Ирина Геращенко, война, Андрей Пышный, партизаны, агрессия, нападение, вторжение, соцсети, обстрелы, война России против Украины, Роман Шрайк, Марина Данилюк-Ярмолаева, Светлана Тихановская, российские оккупанты
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