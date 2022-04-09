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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Тихановская: ​Белорусская армия ​​совершенно не хочет идти воевать против Украины

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Тихановская: В обществе консенсус: белорусская армия не должна воевать против Украины
Тихановская: В обществе консенсус: белорусская армия не должна воевать против Украины
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"По опросам, 85% белорусов против участия Беларуси в войне. Мы получаем сообщения о том, что армия совершенно не хочет идти воевать против Украины. Белорусы собирают гуманитарную помощь для украинцев, отправляют мобильные госпитали, амуницию, машины для армии Украины. Белорусские добровольцы в батальоне имени Кастуся Калиновского и полку "Пагоня" защищают Украину и вместе с тем Беларусь, конечно. В стране идет рельсовая война. Даже по данным лукашенковского МВД совершено 80 партизанских акций на железной дороге. Режим стреляет партизанам по коленям. Но люди сопротивляются диктатуре", – сообщила Тихановская.

Она считает, что решение Лукашенко отправить воевать в Украину белорусов равносильно суициду.

"В белорусском обществе сформировался консенсус, что белорусская армия не должна воевать против Украины. Такой приказ был бы суицидом для Лукашенко. Избежать ответственности и трибунала получится только у тех, кто откажется исполнять преступные приказы или перейдет на сторону Украины после пересечения границы", – сказала Тихановская.

По ее мнению, без свободной Украины невозможна свободная Беларусь.

"Белорусы в целом против режима и за дружбу с Украиной. У нас нет чувств, которые испытывают к вам россияне. Мы тоже боремся за свою национальную идентичность и понимаем украинцев. Полтора года белорусы сражаются против диктатуры. Лукашенко втянул нас в эту войну. Мы против него, против войны, против оккупации Беларуси. Сейчас мы сражаемся и против режима, и за Украину. Мы понимаем, что без свободной Украины не будет свободной Беларуси. А без свободной Беларуси будет постоянная угроза Украине", – подчеркнула Тихановская.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года российские оккупанты вторглись в Украину по нескольким направлениям, в том числе с территории Беларуси. Российские войска продолжают вести обстрел украинских городов с баз, расположенных в Баларуси.

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер".

Известно, что российские оккупанты вывозят украинцев в Беларусь под видом эвакуации. По данным МИД Украины на 29 марта, "в Россию и Беларусь принудительно перевезли 40 тыс. украинцев".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, армия, война, война России против Украины, интервью, Светлана Тихановская, российские оккупанты
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