Тихановская: ​Белорусская армия ​​совершенно не хочет идти воевать против Украины

"По опросам, 85% белорусов против участия Беларуси в войне. Мы получаем сообщения о том, что армия совершенно не хочет идти воевать против Украины. Белорусы собирают гуманитарную помощь для украинцев, отправляют мобильные госпитали, амуницию, машины для армии Украины. Белорусские добровольцы в батальоне имени Кастуся Калиновского и полку "Пагоня" защищают Украину и вместе с тем Беларусь, конечно. В стране идет рельсовая война. Даже по данным лукашенковского МВД совершено 80 партизанских акций на железной дороге. Режим стреляет партизанам по коленям. Но люди сопротивляются диктатуре", – сообщила Тихановская.

Она считает, что решение Лукашенко отправить воевать в Украину белорусов равносильно суициду.

"В белорусском обществе сформировался консенсус, что белорусская армия не должна воевать против Украины. Такой приказ был бы суицидом для Лукашенко. Избежать ответственности и трибунала получится только у тех, кто откажется исполнять преступные приказы или перейдет на сторону Украины после пересечения границы", – сказала Тихановская.

По ее мнению, без свободной Украины невозможна свободная Беларусь.

"Белорусы в целом против режима и за дружбу с Украиной. У нас нет чувств, которые испытывают к вам россияне. Мы тоже боремся за свою национальную идентичность и понимаем украинцев. Полтора года белорусы сражаются против диктатуры. Лукашенко втянул нас в эту войну. Мы против него, против войны, против оккупации Беларуси. Сейчас мы сражаемся и против режима, и за Украину. Мы понимаем, что без свободной Украины не будет свободной Беларуси. А без свободной Беларуси будет постоянная угроза Украине", – подчеркнула Тихановская.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube