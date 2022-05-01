Чтобы победить Лукашенко, нужно истощить его режим – Тихановская

"Я предоставила новую информацию о Беларуси и рассказала им о нашей стратегии, как победить Лукашенко. Наша стратегия базируется на истощении режима Лукашенко", – сказала оппозиционер.

По словам Тихановской, она также "призвала своих собеседников добиваться, чтобы Лукашенко понес полную ответственность за свое участие в войне в Украине, в которую тот втянул Беларусь".

"Как утверждает оппозиционерка, она предложила представителям американского истеблишмента ввести более сильные санкции против режима Лукашенко. Они должны быть столь же мощными, сколь и санкции против России, но отличными по своей структуре. По ее мнению, режим Лукашенко должен быть полностью изгнан из всех международных организаций, чтобы его голос не раздавался на международной арене", – говорит "Голос Америки".