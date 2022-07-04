Генерал США призвал атаковать аэродромы, используемые оккупантами для ракетных ударов по Украине

Такое мнение 4 июля в комментарии Guildhall выразил бывший командующий силами США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.
"Когда мы говорим о ракетах и крылатых ракетах, запускаемых с территории России и Беларуси, то, чтобы противодействовать им, необходимо атаковать аэродромы, с которых взлетают такие самолеты. Или же найти метод нарушить логистику доставок таких ракет к местам пусков", – отметил Ходжес.
По мнению главы Центра оборонных реформ Александра Данилюка, страны Запада должны передать Украине самолеты типа F-15E, F-16, чтобы ВСУ могли эффективно противодействовать ударам оккупантов крылатыми ракетами, которые оперируют на малых высотах и невидимы для украинской системы ПВО.
Оккупанты существенно нарастили число ракетных ударов по Украине в июне. Наибольшую же опасность для Украины представляют российские управляемые крылатые ракеты типа Х-22, отмечал Данилюк 29 июня в комментарии Guildhall.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
Считающий себя президентом республики Александр Лукашенко 2 июля, выступая на торжествах по случаю Дня независимости Беларуси, обвинил Украину в "попытке нанести ракетный удар" по белорусским военным объектам. Он пригрозил, что Вооруженным силам Беларуси отдан приказ взять под прицел центры принятия решений на случай нанесения удара по территории республики.
В этом же выступлении Лукашенко "клятвенно заверил", что "ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет", а он будет воевать с Украиной якобы только в ответ на "вторжение" украинских войск. "Если вы будете убивать наших людей, мы ответим", – заявил он.