Генерал США призвал атаковать аэродромы, используемые оккупантами для ракетных ударов по Украине

Такое мнение 4 июля в комментарии Guildhall выразил бывший командующий силами США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

"Когда мы говорим о ракетах и крылатых ракетах, запускаемых с территории России и Беларуси, то, чтобы противодействовать им, необходимо атаковать аэродромы, с которых взлетают такие самолеты. Или же найти метод нарушить логистику доставок таких ракет к местам пусков", – отметил Ходжес.

По мнению главы Центра оборонных реформ Александра Данилюка, страны Запада должны передать Украине самолеты типа F-15E, F-16, чтобы ВСУ могли эффективно противодействовать ударам оккупантов крылатыми ракетами, которые оперируют на малых высотах и невидимы для украинской системы ПВО.

Оккупанты существенно нарастили число ракетных ударов по Украине в июне. Наибольшую же опасность для Украины представляют российские управляемые крылатые ракеты типа Х-22, отмечал Данилюк 29 июня в комментарии Guildhall.

Война России против Украины. Главное (обновляется)