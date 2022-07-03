Лукашенко обвинил Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси

Расшифровку выступления Лукашенко приводит его сайт.
"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад – может, чуть больше – с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины", – сказал он.
Лукашенко не сообщил никаких деталей относительно локации "военных объектов", по которым якобы запускались ракеты, и не привел никаких доказательств своих слов.
В этом же выступлении Лукашенко "клятвенно заверил", что "ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет", а он будет воевать с Украиной якобы только в ответ на "вторжение" украинских войск. "Если вы будете убивать наших людей, мы ответим", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.
Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, без указания причин.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.