Лукашенко обвинил Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси

Расшифровку выступления Лукашенко приводит его сайт.

"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад – может, чуть больше – с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины", – сказал он.

Лукашенко не сообщил никаких деталей относительно локации "военных объектов", по которым якобы запускались ракеты, и не привел никаких доказательств своих слов.

В этом же выступлении Лукашенко "клятвенно заверил", что "ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет", а он будет воевать с Украиной якобы только в ответ на "вторжение" украинских войск. "Если вы будете убивать наших людей, мы ответим", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)