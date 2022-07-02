Лукашенко о возможном нападении на Украину: Беларусь будет воевать только в одном случае

Об этом он сказал 2 июля в Минске, выступая в ходе торжественного собрания по случаю Дня независимости.

Лукашенко цитирует сайт президента Республики Беларусь и БЕЛТА.

"Хочу сказать тем, кто переживает, будет Лукашенко воевать там или нет: послушайте, мы будем воевать – еще раз повторяю – только в одном случае, если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнетесь на нашу землю. Если вы будете убивать наших людей, мы ответим", – отметил политик.

Лукашенко заявил, что Беларусь не стремится нападать на Украину.

"Я клятвенно заверяю: ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет", – подчеркнул он.

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