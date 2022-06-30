ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли по территории Украины 202 ракетных удара с 13-го по 29 июня – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
К нанесению ракетных ударов по Украине оккупанты применяют более 50% ракет из советских запасов, отметили в Генштабе ВСУ
К нанесению ракетных ударов по Украине оккупанты применяют более 50% ракет из советских запасов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска с 13-го по 29 июня выпустили по территории Украины 202 ракеты, на 120 больше, чем за первые 12 дней месяца.

Об этом 30 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform, рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, в акватории Азовского и Черного морей находятся боевые корабли и подводные лодки оккупантов, которые вместе с авиацией и ракетными войсками привлекаются к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины.

"Осуществление таких ударов последним временем противником существенно увеличено, в том числе… с территории Беларуси. В период с 13-го по 29 июня противник применил ракетное оружие 202 раза, что по сравнению с предыдущими неделями июня больше на 120 ударов, – сказал Громов. – К нанесению ракетных ударов противник применяет более 50% ракет из советских запасов, которые не имеют достаточно высокой точности, в результате чего… поражаются жилые дома в населенных пунктах… другие объекты гражданской инфраструктуры".

Представитель Генштаба ВСУ указал, что оккупанты за указанный период 68 раз поразили ракетами гражданскую инфраструктуру.

По словам Громова, несмотря на то, что полеты российских самолетов Ту-22М3 в сторону Украины удается выявить заблаговременно, время полета ракет к объекту поражения составляет считанные минуты. Он призвал украинцев не пренебрегать воздушными тревогами, так как время на эвакуацию в укрытие после запуска ракеты ограничено.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Ракетные обстрелы по всей территории Украины войска РФ ведут с первого дня полномасштабной войны.

В частности, днем 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области. По информации ГСЧС на 29 июня, в результате обстрела ТРЦ погибли 18 человек, с начала спасательных работ под его завалами обнаружено 22 фрагмента тел (по состоянию на 30 июня).

Президент Владимир Зеленский заявлял 28 июня, что Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, вторжение, самолеты, ВСУ, обстрелы, украинцы, война России против Украины, ракеты, корабли, брифинг, крылатая ракета, российские оккупанты, Алексей Громов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Всегда люби себя". Проживающая в Германии жена мэра Киева показала себя во время отдыха
"Всегда люби себя". Проживающая в Германии жена мэра Киева показала себя во время отдыха
"Вам идет уверенность". 74-летняя Мэй Маск позировала в купальнике
"Вам идет уверенность". 74-летняя Мэй Маск позировала в купальнике
Сенцов о службе в ВСУ: Охота на самолеты и вертушки – занятие интересное, но требует выдержки
Сенцов о службе в ВСУ: Охота на самолеты и вертушки – занятие интересное, но требует выдержки
Невзоров об Охлобыстине: Как хорошо, что путинизм представлен идиотами. Любопытно: как поведет себя эта нечисть в день крушения путинизма?
Невзоров об Охлобыстине: Как хорошо, что путинизм представлен идиотами. Любопытно: как поведет себя эта нечисть в день крушения путинизма?
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз
48-летний Фагот: Националистом меня сделал отец, когда мне было пять лет. Он поднял бокал: "За свободную Украину без комиссаров". Я запомнил
48-летний Фагот: Националистом меня сделал отец, когда мне было пять лет. Он поднял бокал: "За свободную Украину без комиссаров". Я запомнил
44-летняя Толкалина без белья показала тело, обтянутое мокрой прозрачной тканью. Фото
44-летняя Толкалина без белья показала тело, обтянутое мокрой прозрачной тканью. Фото
31-летний спикер СБУ Дехтяренко рассказал, зачем носит кольцо и как относится к статусу секс-символа
31-летний спикер СБУ Дехтяренко рассказал, зачем носит кольцо и как относится к статусу секс-символа
"Люди убегают из-под обстрелов и не бросают животных". Килиммен из Kalush Orchestra призвал не отказывать переселенцам с питомцами в жилье
"Люди убегают из-под обстрелов и не бросают животных". Килиммен из Kalush Orchestra призвал не отказывать переселенцам с питомцами в жилье
  "Отношения могут быть с человеком, которому ты рад". Цимбалюк высказался о расставании с визажисткой певицы Loboda после 10 месяцев брака
  "Отношения могут быть с человеком, которому ты рад". Цимбалюк высказался о расставании с визажисткой певицы Loboda после 10 месяцев брака
"Горячая штучка". 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера. Фото
"Горячая штучка". 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера. Фото
Клопотенко о визите Брэнсона в его ресторан: Стол, на котором стоит украинская еда, – один из столов, за которым решается будущее Украины
Клопотенко о визите Брэнсона в его ресторан: Стол, на котором стоит украинская еда, – один из столов, за которым решается будущее Украины
"Мой любимый". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала эксклюзивное видео с ним
"Мой любимый". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала эксклюзивное видео с ним
"В голове большой мохнатый шмель". Галкин назвал Михалкова тронувшимся с перрона пургоносом
"В голове большой мохнатый шмель". Галкин назвал Михалкова тронувшимся с перрона пургоносом
"Как они приходят домой к своим детям, играют с ними, смотрят им в глаза?" Ребрик высказалась о российских оккупантах
"Как они приходят домой к своим детям, играют с ними, смотрят им в глаза?" Ребрик высказалась о российских оккупантах
Ани Лорак засветилась в Москве в компании Киркорова и жены Пескова. Видео
Ани Лорак засветилась в Москве в компании Киркорова и жены Пескова. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (143195)
2
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (132660)
3
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (100830)
4
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (57227)
5
Виталий Ким назвал свои две плохие привычки (52839)
6
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (49688)
7
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео (45830)
8
"Не убегала, как крысы, из Украины". Байрак высказалась о покинувших Украину звездах (43220)
 
 
 
 