Оккупанты нанесли по территории Украины 202 ракетных удара с 13-го по 29 июня – Генштаб ВСУ

К нанесению ракетных ударов по Украине оккупанты применяют более 50% ракет из советских запасов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Об этом 30 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform, рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, в акватории Азовского и Черного морей находятся боевые корабли и подводные лодки оккупантов, которые вместе с авиацией и ракетными войсками привлекаются к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины.

"Осуществление таких ударов последним временем противником существенно увеличено, в том числе… с территории Беларуси. В период с 13-го по 29 июня противник применил ракетное оружие 202 раза, что по сравнению с предыдущими неделями июня больше на 120 ударов, – сказал Громов. – К нанесению ракетных ударов противник применяет более 50% ракет из советских запасов, которые не имеют достаточно высокой точности, в результате чего… поражаются жилые дома в населенных пунктах… другие объекты гражданской инфраструктуры".

Представитель Генштаба ВСУ указал, что оккупанты за указанный период 68 раз поразили ракетами гражданскую инфраструктуру.

По словам Громова, несмотря на то, что полеты российских самолетов Ту-22М3 в сторону Украины удается выявить заблаговременно, время полета ракет к объекту поражения составляет считанные минуты. Он призвал украинцев не пренебрегать воздушными тревогами, так как время на эвакуацию в укрытие после запуска ракеты ограничено.

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