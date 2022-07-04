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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси сейчас нет сил, которые способны свергнуть Лукашенко – Качиньский

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Качиньский считает, что Лукашенко не вступает в войну РФ против Украины, так как опасается, что Запад вступит в войну и РФ потерпит поражение
Качиньский считает, что Лукашенко не вступает в войну РФ против Украины, так как опасается, что Запад вступит в войну и РФ потерпит поражение
Фото: ЕРА

На данный момент в Беларуси нет внутренних сил, которые способны свергнуть Александра Лукашенко, считающего себя президентом страны. Об этом 3 июля, общаясь с жителями польского города Бельско-Подляське, заявил лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, пишет РАР.

Массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов в 2020 году в Беларуси, завершились поражением, считает он. Причина этого, по мнению Качиньского, в том, что к протестному движению не присоединились крупные предприятия. 

Политик высказал надежду, что изменения в Беларуси произойдут, если в Европе будет строиться новая геополитическая система.

Он отметил, что Беларусь сейчас прямо подчинена России, а Лукашенко "едва не поплатился за сохранение своей власти присоединением к РФ". 

"Конечно, он уклоняется от участия в войне, потому что боится, что в случае поражения России – а он так думает – Запад в конце концов вступит в эту войну и она закончится полным поражением", – продолжил Качиньский. 

Многие люди думали, что война России против Украины "фактически завершилась и Украина победила", добавил он. "Нужно помнить, что на сегодняшний день, это, к сожалению, не так", – резюмировал политик. 

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

3 июля Лукашенко "клятвенно заверил", что "ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет", сказал, что Беларусь будет воевать с Украиной якобы только в ответ на "вторжение" украинских войск и тут же обвинил Украину в "попытке" нанесения ракетного удара по военным объектам на территории Беларуси, доказательств он не привел.

Также Лукашенко сказал, что "давно определил" участие Беларуси в войне РФ против Украины, а правда в этом конфликте "на стороне России". 

Президент Украины Владимир Зеленский последнее заявление назвал опасным. "Не секрет ни для кого, что с территории Беларуси были выпущены ракеты по нашему государству. Насколько мне известно, господин Лукашенко отчетливо в том или ином формате давал сигналы всем обществам [...] что без его воли были выпущены те или иные ракеты. Мне кажется, он должен не вовлекать Беларусь в захватническую войну России против Украины. Мне кажется, опасно звучит сигнал, который был. Думаю, мы увидим результат этих сигналов", – заявил он на пресс-конференции в Киеве 3 июля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, Ярослав Качиньский, вторжение, война России против Украины
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