В Беларуси сейчас нет сил, которые способны свергнуть Лукашенко – Качиньский

Качиньский считает, что Лукашенко не вступает в войну РФ против Украины, так как опасается, что Запад вступит в войну и РФ потерпит поражение Фото: ЕРА

Массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов в 2020 году в Беларуси, завершились поражением, считает он. Причина этого, по мнению Качиньского, в том, что к протестному движению не присоединились крупные предприятия.

Политик высказал надежду, что изменения в Беларуси произойдут, если в Европе будет строиться новая геополитическая система.

Он отметил, что Беларусь сейчас прямо подчинена России, а Лукашенко "едва не поплатился за сохранение своей власти присоединением к РФ".

"Конечно, он уклоняется от участия в войне, потому что боится, что в случае поражения России – а он так думает – Запад в конце концов вступит в эту войну и она закончится полным поражением", – продолжил Качиньский.

Многие люди думали, что война России против Украины "фактически завершилась и Украина победила", добавил он. "Нужно помнить, что на сегодняшний день, это, к сожалению, не так", – резюмировал политик.