Лукашенко заявил, что "давно определил" участие Беларуси в войне РФ против Украины

"Россия – это братское нам государство. Это самое близкое государство в мире, где живут наши братья, родные братья. И наша трагедия белорусов только в том, что сегодня столкнулись два братских народа – россияне и украинцы. Это наша трагедия", – сказал он.

По мнению Лукашенко, "правда сегодня на стороне" страны-агрессора. Он заявил, что Беларусь – единственная страна, которая поддерживает РФ в этой войне.

"А сколько стран по ту сторону? Почти полсотни, которые фактически воюют против России в Украине. Что-то не складывается баланс. И вообще те, кто нас упрекают, вы что не знали, что у нас теснейший союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство – Союзное государство. Где в союзе два независимых народа. Мы идем, как по тонкому льду, и этот опыт впервые в мире. Мы должны показать другим этот пример. И что, они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил? Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете?" – продолжил он.

Лукашенко добавил, что Беларусь и дальше будет вместе с "братской Россией".

"Наше участие в "спецоперации" мною определено давно. В первый день начала этой операции, когда я сказал, вспомните: мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку", – добавил он.

По мнению Лукашенко, белорусы "заняли оборону от Брестской крепости по южные границы для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск".

Это, по его утверждению, "оказалось важнейшим направлением" для Беларуси.

Днем ранее, выступая на торжествах по случаю дня Независимости Беларуси, Лукашенко "клятвенно заверил", что "ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет", сказал, что Беларусь будет воевать с Украиной якобы только в ответ на "вторжение" украинских войск и тут же обвинил Украину в "попытке" нанесения ракетного удара по военным объектам на территории Беларуси, доказательств не привел.