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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лукашенко заявил, что "давно определил" участие Беларуси в войне РФ против Украины

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Лукашенко: Мы идем, как по тонкому льду
Лукашенко: Мы идем, как по тонкому льду
Фото: president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 3 июля на торжествах по случаю Дня независимости страны, говорил о "братских" отношениях Беларуси и России и российской агрессии против Украины. Текст выступления приводит сайт Лукашенко.

"Россия – это братское нам государство. Это самое близкое государство в мире, где живут наши братья, родные братья. И наша трагедия белорусов только в том, что сегодня столкнулись два братских народа – россияне и украинцы. Это наша трагедия", – сказал он.

По мнению Лукашенко, "правда сегодня на стороне" страны-агрессора. Он заявил, что Беларусь – единственная страна, которая поддерживает РФ в этой войне.

"А сколько стран по ту сторону? Почти полсотни, которые фактически воюют против России в Украине. Что-то не складывается баланс. И вообще те, кто нас упрекают, вы что не знали, что у нас теснейший союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство – Союзное государство. Где в союзе два независимых народа. Мы идем, как по тонкому льду, и этот опыт впервые в мире. Мы должны показать другим этот пример. И что, они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил? Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете?" – продолжил он.

Лукашенко добавил, что Беларусь и дальше будет вместе с "братской Россией".

"Наше участие в "спецоперации" мною определено давно. В первый день начала этой операции, когда я сказал, вспомните: мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку", – добавил он.

По мнению Лукашенко, белорусы "заняли оборону от Брестской крепости по южные границы для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск".

Это, по его утверждению, "оказалось важнейшим направлением" для Беларуси.

Днем ранее, выступая на торжествах по случаю дня Независимости Беларуси, Лукашенко "клятвенно заверил", что "ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет", сказал, что Беларусь будет воевать с Украиной якобы только в ответ на "вторжение" украинских войск и тут же обвинил Украину в "попытке" нанесения ракетного удара по военным объектам на территории Беларуси, доказательств не привел.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, без указания причин.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, обстрелы, война России против Украины, Союзное государство, российские оккупанты
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