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В Беларуси нет признаков формирования военных группировок для вторжения в Украину – Госпогранслужба

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Беларусь позволяла российским войскам использовать свою территорию в войне против Украины
Беларусь позволяла российским войскам использовать свою территорию в войне против Украины
Фото: pixabay.com

Признаков подготовки подразделений белорусской армии для вторжения на украинскую территорию нет, заявил 4 июля на пресс-конференции в Киеве спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Существенных изменений в обстановке и характере деятельности вооруженных сил Республики Беларусь мы на данный момент не отмечаем, это также не отмечают и Вооруженные силы Украины. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено", – сказал он.

Представитель ГПСУ отметил, что белорусские военнослужащие "на ротационной основе продолжают выполнять задания по прикрытию белорусско-украинского участка границы в пределах Брестской и Гомельской областей".

Демченко объяснил, что в прилегающих к границе районах Беларуси Госпогранслужба Украины фиксирует инженерное обустройство позиций, а также активное использование средств радиоэлектронной борьбы.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси

Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, без указания причин.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне. 

Теги: Беларусь, граница, Госпогранслужба, Вооруженные силы Украины, ГПСУ, вторжение, ВСУ, военнослужащий, Андрей Демченко
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