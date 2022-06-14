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Байден продлил на год санкции против Беларуси

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Джо Байден заявил, что действия властей Беларуси представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов и продлил санкции в отношении этой страны
Джо Байден заявил, что действия властей Беларуси представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов и продлил санкции в отношении этой страны
Фото: EPA

Президент США Джозеф Байден продлил действие национальной чрезвычайной ситуации в связи с действиями и политикой режима республики Беларусь, что предусматривает продление санкций против власти этой страны, сообщил 13 июня официальный сайт Белого дома.

"Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредоносная деятельность белорусского режима и давние злоупотребления продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – заявил американский лидер.

По этой причине, указал Байден, национальное чрезвычайное положение, объявленное указом №13405, которое было расширено в указе №14038, должно продолжать действовать после 16 июня 2022 года.

Чрезвычайное положение из-за действий руководства Беларуси было введено в США 16 июня 2006 года (указ №13405) по причине недемократических выборов в марте 2006 года, нарушений прав человека, политических репрессий и коррупции.

В 2021 году Байден расширил сферу действия чрезвычайного положения (указ №14038), учитывая фальсификацию президентских выборов и репрессии после 9 августа 2020 года, которые привели к ликвидации политической оппозиции, а также угрозу для международных гражданских авиаперевозок в Беларуси (инцидент с самолетом Ryanair).

Контекст:

Западные страны вводили и расширяли санкции против Беларуси несколько раз. Ряд ограничительных мер Евросоюз, США и другие страны ввели против ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов в 2020 году и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. В 2021 году Запад ввел ряд санкций, включая секторальные, в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

24 февраля США объявили о введении санкций против Беларуси за поддержку вторжения РФ в Украину. Под ограничения попали госбанки и чиновники, в том числе министр обороны.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 16 мая признал, что объем заблокированного из-за санкций экспорта в ЕС и США составляет около $16–18 млрд в год.

19 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что власти США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций в отношении промышленности Беларуси по производству калийных удобрений, чтобы облегчить экспорт украинского зерна.

Теги: США, Беларусь, санкции, Джо Байден, экономика, Белый дом, политика
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