Байден продлил на год санкции против Беларуси

Джо Байден заявил, что действия властей Беларуси представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов и продлил санкции в отношении этой страны Фото: EPA

"Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредоносная деятельность белорусского режима и давние злоупотребления продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – заявил американский лидер.

По этой причине, указал Байден, национальное чрезвычайное положение, объявленное указом №13405, которое было расширено в указе №14038, должно продолжать действовать после 16 июня 2022 года.

Чрезвычайное положение из-за действий руководства Беларуси было введено в США 16 июня 2006 года (указ №13405) по причине недемократических выборов в марте 2006 года, нарушений прав человека, политических репрессий и коррупции.

В 2021 году Байден расширил сферу действия чрезвычайного положения (указ №14038), учитывая фальсификацию президентских выборов и репрессии после 9 августа 2020 года, которые привели к ликвидации политической оппозиции, а также угрозу для международных гражданских авиаперевозок в Беларуси (инцидент с самолетом Ryanair).