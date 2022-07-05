ВСУ уничтожили уже около 36 350 российских оккупантов – Генштаб

За сутки ВСУ уничтожили около 150 оккупантов.
Другие потери войск РФ составили:
- танки – 1594 (+5);
- боевые бронированные машины – 3772 (+18);
- артиллерийские системы – 806 (+2);
- РСЗО – 247 (+1);
- средства ПВО – 105;
- самолеты – 217;
- вертолеты – 187;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2);
- крылатые ракеты – 144;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2634 (+5);
- специальная техника – 65;
"Наибольшие потери противник понес на славянском и донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.