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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили уже около 36 350 российских оккупантов – Генштаб

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Оккупанты в войне против Украины потеряли почти 1600 танков
Оккупанты в войне против Украины потеряли почти 1600 танков
Фото: EPA

Потери личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 36 350 военных. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 5 июля.

За сутки ВСУ уничтожили около 150 оккупантов.

Другие потери войск РФ составили:

  • танки – 1594 (+5);
  • боевые бронированные машины – 3772 (+18);
  • артиллерийские системы – 806 (+2);
  • РСЗО – 247 (+1);
  • средства ПВО – 105;
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 187;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2);
  • крылатые ракеты – 144;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2634 (+5);
  • специальная техника – 65;

"Наибольшие потери противник понес на славянском и донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: самолет, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, армия РФ, ВСУ, война России против Украины
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