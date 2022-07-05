ВСУ уничтожили уже около 36 350 российских оккупантов – Генштаб

Оккупанты в войне против Украины потеряли почти 1600 танков Фото: EPA

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

"Наибольшие потери противник понес на славянском и донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

За сутки ВСУ уничтожили около 150 оккупантов.

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