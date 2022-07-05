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05 июля, 2022
 
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"Жалкое зрелище", "Ватница, показушница". В сети обсуждают видео 58-летней Лолиты, прикрывшейся простыней

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лолита: Зачем мне портить тело? Я вообще боюсь боли
Лолита: Зачем мне портить тело? Я вообще боюсь боли
Фото: Лолита Милявская / Facebook

Российская певица Лолита, замалчивающая войну РФ против Украины, на своей странице в Facebook 4 июля опубликовала ролик, в котором продемонстрировала временные татуировки.

"Зачем мне портить тело? Я вообще боюсь боли. Нашла в Болгарии переводные картинки и счастлива. На неделю хватит. Потом мочалка – и все, как было", – написала певица.

Лолита позировала лежа в постели – прикрыла грудь простыней и засветила голые плечи.

Скриншот: Лолита Милявская / Facebook
Скриншот: Лолита Милявская / Facebook

Скриншот: Лолита Милявская / Facebook
Скриншот: Лолита Милявская / Facebook

"А чего вообще ей визу дают в ЕС? Отобрать, и пусть проживает в Московии с мамой и доцей", – прокомментировала подписчица Ирина Чередниченко.

"Жалкое зрелище..." – отметила Ольга Галаур.

"Думаешь, что если морозиться, то войны вроде бы и нет? Противны твои видосики! А ты просто гнусавая", – заявила Альбина Мотовилова.

"Она из Украины, и мне казалось, смелая женщина, но увы, ватница, показушница", – написала Alla Čivić.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.

Певица упомянула криптовалютный проект STEPN австралийской компании Find Satoshi Lab, который предполагает заработок на ходьбе и беге. Пользователям предлагают скачать приложение и купить в нем кроссовки в виде NFT-токенов за криптовалюту Solana (SOL). Стоимость каждой виртуальной пары обуви составляет около 1,30 SOL, или $131 по курсу биржи Binance. Торговать NFT на внутреннем маркетплейсе можно при помощи SOL.

Лолита сейчас находится в Болгарии, где проводит отпуск. Там у нее свой дом.

Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте артистка высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.

Теги: Россия, Украина, Лолита Милявская, Болгария, война, война России против Украины, женщины, певица, татуировка, Лолита, ролик, постель
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