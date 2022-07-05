"Жалкое зрелище", "Ватница, показушница". В сети обсуждают видео 58-летней Лолиты, прикрывшейся простыней

"Зачем мне портить тело? Я вообще боюсь боли. Нашла в Болгарии переводные картинки и счастлива. На неделю хватит. Потом мочалка – и все, как было", – написала певица.
Лолита позировала лежа в постели – прикрыла грудь простыней и засветила голые плечи.
"А чего вообще ей визу дают в ЕС? Отобрать, и пусть проживает в Московии с мамой и доцей", – прокомментировала подписчица Ирина Чередниченко.
"Жалкое зрелище..." – отметила Ольга Галаур.
"Думаешь, что если морозиться, то войны вроде бы и нет? Противны твои видосики! А ты просто гнусавая", – заявила Альбина Мотовилова.
"Она из Украины, и мне казалось, смелая женщина, но увы, ватница, показушница", – написала Alla Čivić.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.
Певица упомянула криптовалютный проект STEPN австралийской компании Find Satoshi Lab, который предполагает заработок на ходьбе и беге. Пользователям предлагают скачать приложение и купить в нем кроссовки в виде NFT-токенов за криптовалюту Solana (SOL). Стоимость каждой виртуальной пары обуви составляет около 1,30 SOL, или $131 по курсу биржи Binance. Торговать NFT на внутреннем маркетплейсе можно при помощи SOL.
Лолита сейчас находится в Болгарии, где проводит отпуск. Там у нее свой дом.
Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте артистка высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.