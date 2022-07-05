"Жалкое зрелище", "Ватница, показушница". В сети обсуждают видео 58-летней Лолиты, прикрывшейся простыней

Лолита: Зачем мне портить тело? Я вообще боюсь боли Фото: Лолита Милявская / Facebook

"Зачем мне портить тело? Я вообще боюсь боли. Нашла в Болгарии переводные картинки и счастлива. На неделю хватит. Потом мочалка – и все, как было", – написала певица.

Лолита позировала лежа в постели – прикрыла грудь простыней и засветила голые плечи.

Скриншот: Лолита Милявская / Facebook

Скриншот: Лолита Милявская / Facebook

"А чего вообще ей визу дают в ЕС? Отобрать, и пусть проживает в Московии с мамой и доцей", – прокомментировала подписчица Ирина Чередниченко.

"Жалкое зрелище..." – отметила Ольга Галаур.

"Думаешь, что если морозиться, то войны вроде бы и нет? Противны твои видосики! А ты просто гнусавая", – заявила Альбина Мотовилова.

"Она из Украины, и мне казалось, смелая женщина, но увы, ватница, показушница", – написала Alla Čivić.

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