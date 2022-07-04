"Котик с песиками". Арестович рассказал, как изменить жизнь на Земле к лучшему, и снялся с собаками

"Знаете, чему меня научила слава? Когда нельзя выйти на улицу, чтобы не было фотосессии на два с половиной часа и слов благодарности, благодарности, благодарности? Купаясь в людской любви и сам любя людей и искренне интересуясь и уважая их, становится ясным простая ослепительная истина: не нужно быть знаменитым, чтобы вот так относиться к людям. Мы все так можем по отношению друг к другу. И это не обусловленная вещь, для этого не нужны обстоятельства", – отметил он.
Арестович подчеркнул, что это свободный выбор своего отношения к людям и к миру. По его мнению, когда каждый человек сделает такой выбор, изменится вся жизнь на Земле.
Пост советник руководителя Офиса президента Украины сопроводил собственным снимком с двумя собаками.
"Псы режима", – написал он.
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"Котик с песиками", – прокомментировала tetianochka_g.
"Он Лев по гороскопу", – заметила mari8di.
"Я знаю. Львы тоже относятся к кошачьим. А вообще я так написала, потому что он сам себя котом нации назвал в одном посте. Да и вообще Арестович реально на кота похож", – ответила tetianochka_g.
Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.
С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.
28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.