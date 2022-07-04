"Котик с песиками". Арестович рассказал, как изменить жизнь на Земле к лучшему, и снялся с собаками

"Знаете, чему меня научила слава? Когда нельзя выйти на улицу, чтобы не было фотосессии на два с половиной часа и слов благодарности, благодарности, благодарности? Купаясь в людской любви и сам любя людей и искренне интересуясь и уважая их, становится ясным простая ослепительная истина: не нужно быть знаменитым, чтобы вот так относиться к людям. Мы все так можем по отношению друг к другу. И это не обусловленная вещь, для этого не нужны обстоятельства", – отметил он.

Арестович подчеркнул, что это свободный выбор своего отношения к людям и к миру. По его мнению, когда каждый человек сделает такой выбор, изменится вся жизнь на Земле.

Пост советник руководителя Офиса президента Украины сопроводил собственным снимком с двумя собаками.

"Псы режима", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

"Котик с песиками", – прокомментировала tetianochka_g.

"Он Лев по гороскопу", – заметила mari8di.

"Я знаю. Львы тоже относятся к кошачьим. А вообще я так написала, потому что он сам себя котом нации назвал в одном посте. Да и вообще Арестович реально на кота похож", – ответила tetianochka_g.