Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов

Кляйн и Макаревич живут в браке с 2019 года Фото: Андрей Макаревич / Facebook

"Змееголов – рыба уникальная, настоящего змеиного окраса. Двоякодышащему созданию необходимы и вода, и воздух. Каждые 15–20 минут он всплывает, чтобы вдохнуть. Если сделать вдох он по какой-либо причине не сможет, то утонет. Ну, а само озеро Балхаш – тоже уникальное, и не только для подводной охоты: птицы, копытные и даже камышовый кот – все здесь. Но главное – бескрайние казахские степи. Красоты невероятные", – написала она.

Кляйн показала фото своего улова, а также уже приготовленную рыбу. На одном из снимке она запечатлела мужа, сидящего на деревянной скамейке.