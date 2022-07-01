Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов

"Змееголов – рыба уникальная, настоящего змеиного окраса. Двоякодышащему созданию необходимы и вода, и воздух. Каждые 15–20 минут он всплывает, чтобы вдохнуть. Если сделать вдох он по какой-либо причине не сможет, то утонет. Ну, а само озеро Балхаш – тоже уникальное, и не только для подводной охоты: птицы, копытные и даже камышовый кот – все здесь. Но главное – бескрайние казахские степи. Красоты невероятные", – написала она.
Кляйн показала фото своего улова, а также уже приготовленную рыбу. На одном из снимке она запечатлела мужа, сидящего на деревянной скамейке.
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Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.
Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.
О рождении сына Эйтана стало известно 6 апреля. Ребенок родился 30 марта в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.
От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах