"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике

Певица обнародовала снимки, на которых запечатлена в черном раздельном купальнике. Она позировала на берегу океана, а также во время плавания.

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"Ты вернулась, королева!" – прокомментировала подписчица adoredbymiley.

Предыдущий пост Сайрус публиковала почти месяц назад – 4 июня.

Контекст:

Майли Сайрус родилась 23 ноября 1992 года в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Она получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале "Ханна Монтана". В 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру певицы.

В ее дискографии семь студийных альбомов.