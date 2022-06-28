Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео

Мадонна: У меня есть три образа, и вот они Фото: madonna / Instagram

"У меня есть три образа, и вот они", – написала певица. Она сопроводила ролик собственной песней Bitch I'm Madonna, название которой переводится "Сука, я Мадонна".

Исполнительница предстала в черном корсете и полупрозрачных шортах. Она оттопырила вверх пятую точку и станцевала тверк. Также она снялась в длинном черном жакете и желтых шортах, которые сочетала с черным корсетом.

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