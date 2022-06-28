Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео

"У меня есть три образа, и вот они", – написала певица. Она сопроводила ролик собственной песней Bitch I'm Madonna, название которой переводится "Сука, я Мадонна".
Исполнительница предстала в черном корсете и полупрозрачных шортах. Она оттопырила вверх пятую точку и станцевала тверк. Также она снялась в длинном черном жакете и желтых шортах, которые сочетала с черным корсетом.
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Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".