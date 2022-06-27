Бульвар Шоубиз
 
27 июня, 2022
 
Новости

Повалий засветилась на мероприятии в РФ возле Кремля. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Повалий: Конец затворничеству!
Повалий: Конец затворничеству!
Фото: tpovaliy_concert / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Таисия Повалий посетила показ российского модельера Валентина Юдашкина. Об этом 27 июня сообщило издание "Дни".

Показ кутюрной коллкции Юдашкина также посетили российские исполнители Филипп Киркоров, Анита Цой, Жасмин, Яна Рудковская. Мероприятие проходило на Парящем мосту в парке "Зарядье" возле Кремля.

По словам Повалий, она скучала по статусным мероприятиям и выходам в свет, а также по своим коллегам.

Певица отметила, что намерена летом посещать премьеры в театрах и выставки.

"Конец затворничеству!" – заявила она.

Фото Повалий, сделанное на показе Юдашкина, разместили на странице tpovaliy_concert в Instagram.

Контекст:

Таисия Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград (почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины") ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий

16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.

9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле. Украинские артисты после этого призвали лишить певицу украинского гражданства.

Теги: Россия, Украина, война, Таисия Повалий, агрессия, Филипп Киркоров, Жасмин, Яна Рудковская, Анита Цой, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Елена ПОСКАННАЯ
  Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю
  Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
Dantes обратился к "русским выбл...дкам": Каждый день пятый месяц вы рассказываете, что мы сами себя бомбим. Вы ...бнулись? Конченые твари
Dantes обратился к "русским выбл...дкам": Каждый день пятый месяц вы рассказываете, что мы сами себя бомбим. Вы ...бнулись? Конченые твари
"Мы знаем, что вы в плену". Фоззи из ТНМК обратился к командиру полка "Азов" Денису Прокопенко
"Мы знаем, что вы в плену". Фоззи из ТНМК обратился к командиру полка "Азов" Денису Прокопенко
  Тополя о российских оккупантах: От них ожидать можно чего угодно – и ядерных ударов, и использования химического оружия
  Тополя о российских оккупантах: От них ожидать можно чего угодно – и ядерных ударов, и использования химического оружия
  "Увидели в "Танцах со звездами" и решили, что мы главные друзья". Могилевская рассказала, как описала Зеленского британским журналистам
  "Увидели в "Танцах со звездами" и решили, что мы главные друзья". Могилевская рассказала, как описала Зеленского британским журналистам
"Когда сломал спину, мне сказали, что я больше никогда не буду ходить". 45-летний Блум показал мотивирующее видео из тренажерного зала
"Когда сломал спину, мне сказали, что я больше никогда не буду ходить". 45-летний Блум показал мотивирующее видео из тренажерного зала
"О боже, Ким!" Кардашян засветила часть груди под топом
"О боже, Ким!" Кардашян засветила часть груди под топом
  Садовый заявил, что кофейню во Львове, которую посетила Джоли, демонтируют
  Садовый заявил, что кофейню во Львове, которую посетила Джоли, демонтируют
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Ты пожертвовал девять лет, чтобы спасти Украину. Пришло время спасти тебя
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Ты пожертвовал девять лет, чтобы спасти Украину. Пришло время спасти тебя
  "Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой
  "Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой
Повалий засветилась на мероприятии в РФ возле Кремля. Фото
Повалий засветилась на мероприятии в РФ возле Кремля. Фото
"Генетика страшная сила". Дочь Каминской перед камерой обозвала мать. Видео
"Генетика – страшная сила". Дочь Каминской перед камерой обозвала мать. Видео
  Шон Пенн вновь прибыл в Украину – актер отправился в Ирпень и Бучу. Видео
  Шон Пенн вновь прибыл в Украину – актер отправился в Ирпень и Бучу. Видео
"Даже мне становится сложнее сдерживаться". Роднянский показал, как в РФ манипулируют информацией о войне против Украины
"Даже мне становится сложнее сдерживаться". Роднянский показал, как в РФ манипулируют информацией о войне против Украины
Директор Шатунова, скончавшегося в Москве по пути в больницу, рассказал о желании 48-летнего певца пойти воевать против Украины
Директор Шатунова, скончавшегося в Москве по пути в больницу, рассказал о желании 48-летнего певца пойти воевать против Украины
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 