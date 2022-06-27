Повалий засветилась на мероприятии в РФ возле Кремля. Фото

Показ кутюрной коллкции Юдашкина также посетили российские исполнители Филипп Киркоров, Анита Цой, Жасмин, Яна Рудковская. Мероприятие проходило на Парящем мосту в парке "Зарядье" возле Кремля.

По словам Повалий, она скучала по статусным мероприятиям и выходам в свет, а также по своим коллегам.

Певица отметила, что намерена летом посещать премьеры в театрах и выставки.

"Конец затворничеству!" – заявила она.

Фото Повалий, сделанное на показе Юдашкина, разместили на странице tpovaliy_concert в Instagram.