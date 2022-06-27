Повалий засветилась на мероприятии в РФ возле Кремля. Фото

Показ кутюрной коллкции Юдашкина также посетили российские исполнители Филипп Киркоров, Анита Цой, Жасмин, Яна Рудковская. Мероприятие проходило на Парящем мосту в парке "Зарядье" возле Кремля.
По словам Повалий, она скучала по статусным мероприятиям и выходам в свет, а также по своим коллегам.
Певица отметила, что намерена летом посещать премьеры в театрах и выставки.
"Конец затворничеству!" – заявила она.
Фото Повалий, сделанное на показе Юдашкина, разместили на странице tpovaliy_concert в Instagram.
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Таисия Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград (почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины") ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий.
16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.
9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле. Украинские артисты после этого призвали лишить певицу украинского гражданства.