"Мы должны каждый день проживать по полной!" Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в откровенном декольте

Саливанчук: Всегда буду благодарить тех, кто обеспечивает наш мир и жизнь во время войны Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити хочу! Геть думи сумні!" – процитировала она украинскую поэтессу Лесю Украинку.

"Именно с этим стихотворением я поступала в [театральный институт имени] Карпенко-Карого, и сейчас каждый день в моих мыслях всегда эти слова. Жить буду, геть думи сумні!" – написала Саливанчук.

Она призналась, что в последнее время ее эмоциональное состояние на нуле.

"Вчера был очень сложный для всех нас день, в Киеве и во многих городах был ужас. Сегодня я хочу разбавить вашу ленту фото, где я счастлива, где я себе нравлюсь, где все мои мысли беззаботны, хотя даже тогда я гневила Бога и могла быть без настроения, я просто не знала что начнется этот ужас", – отметила актриса.

Саливанчук заявила, что сейчас единственное, о чем она постоянно думает, это защитники Украины.

"Я безгранично благодарна каждому из них. Они герои! Каждый день рискуют своей жизнью, чтобы мы могли засыпать и просыпаться в своих кроватях возле своих родных. Всегда буду благодарить тех, кто обеспечивает наш мир и жизнь во время войны. Я каждый день молюсь о мире в Украине и о своих близких. Наш народ не остановится на полпути без достижения основной цели – преодолеть врага! Истребить всех, кто причиняет боль нашему народу! Я верю в нашу победу. Ни на минуту не стоит переставать жить! Мы должны каждый день проживать по полной! Ради себя, ради детей, ради будущего! Слава Украине!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)