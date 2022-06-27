"Мы должны каждый день проживать по полной!" Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в откровенном декольте

"Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть думи сумні!" – процитировала она украинскую поэтессу Лесю Украинку.
"Именно с этим стихотворением я поступала в [театральный институт имени] Карпенко-Карого, и сейчас каждый день в моих мыслях всегда эти слова. Жить буду, геть думи сумні!" – написала Саливанчук.
Она призналась, что в последнее время ее эмоциональное состояние на нуле.
"Вчера был очень сложный для всех нас день, в Киеве и во многих городах был ужас. Сегодня я хочу разбавить вашу ленту фото, где я счастлива, где я себе нравлюсь, где все мои мысли беззаботны, хотя даже тогда я гневила Бога и могла быть без настроения, я просто не знала что начнется этот ужас", – отметила актриса.
Саливанчук заявила, что сейчас единственное, о чем она постоянно думает, это защитники Украины.
"Я безгранично благодарна каждому из них. Они герои! Каждый день рискуют своей жизнью, чтобы мы могли засыпать и просыпаться в своих кроватях возле своих родных. Всегда буду благодарить тех, кто обеспечивает наш мир и жизнь во время войны. Я каждый день молюсь о мире в Украине и о своих близких. Наш народ не остановится на полпути без достижения основной цели – преодолеть врага! Истребить всех, кто причиняет боль нашему народу! Я верю в нашу победу. Ни на минуту не стоит переставать жить! Мы должны каждый день проживать по полной! Ради себя, ради детей, ради будущего! Слава Украине!" – написала она.
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Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.