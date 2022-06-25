"Дети будут довольны". Рецепт сырков в шоколаде от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук

Сырки можно готовить белые или коричневые, добавив в них какао Фото: depositphotos.com

"Домашние сырки в шоколаде. Уверена, что ваши дети будут довольны так же, как и мои", – отметила Саливанчук.

Ингредиенты: 450 г творога; мед по вкусу (в рецепте 2,5 ст. л.); 70 г горького шоколада от 70%; кокосовая стружка; сгущенка; масло по желанию.

Приготовление: творог с медом перебить блендером в однородную массу.

Сформировать сырки – шесть штук. По желанию можно добавить какао-порошок. Поставить в морозилку минимум на 30 минут.

Растопить шоколад на водяной бане или импульсами в микроволновке. Можно добавить немного растительного масла, если он слишком густой. Творог погрузить в шоколад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)