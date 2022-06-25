"Дети будут довольны". Рецепт сырков в шоколаде от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук

"Домашние сырки в шоколаде. Уверена, что ваши дети будут довольны так же, как и мои", – отметила Саливанчук.
Ингредиенты: 450 г творога; мед по вкусу (в рецепте 2,5 ст. л.); 70 г горького шоколада от 70%; кокосовая стружка; сгущенка; масло по желанию.
Приготовление: творог с медом перебить блендером в однородную массу.
Сформировать сырки – шесть штук. По желанию можно добавить какао-порошок. Поставить в морозилку минимум на 30 минут.
Растопить шоколад на водяной бане или импульсами в микроволновке. Можно добавить немного растительного масла, если он слишком густой. Творог погрузить в шоколад.
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Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.