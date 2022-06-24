Бульвар Шоубиз
 
25 июня, 2022
 
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Дочь Пугачевой Орбакайте выехала из России

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Орбакайте: Столько интересного и неизведанного. Даже в каникулы не сидим на месте!
Орбакайте: Столько интересного и неизведанного. Даже в каникулы не сидим на месте!
Фото: orbakaite_k / Instagram

51-летняя российская певица Кристина Орбакайте 24 июня опубликовала в Instagram видео с участием своей 10-летней дочери Клавдии.

Ролик был снят в Нормандии, куда певица с дочерью отправилась отдыхать.

"Наша жизнь – это большое путешествие! Столько интересного и неизведанного. Даже в каникулы не сидим на месте!" – написала она.

Орбакайте с дочерью снялись, стоя над обрывом, и прошли вверх по тропе.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова, а в 2012 году у них родилась дочь Клавдия. Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.

Орбакайте проживает в РФ, невзирая на то, что Пугачева со своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным, после нападения РФ на Украину переехали в Израиль.

Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Франция, дети, каникулы, Кристина Орбакайте, певица, отдых, Клавдия Земцова
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