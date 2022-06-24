Звезда "Сватов" Кошмал показала подросшего сына. Фото

Снимок был сделан в ванной перед зеркалом.

Кошмал позировала, держа телефон в одной руке, а второй гладила сына по голове.

Контекст:

Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он не медийная личность.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу. Об этом актриса сообщала в Instagram. Она занимается волонтерской деятельностью в пользу ВСУ.