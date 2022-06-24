"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа

"Что за селфи без чуточки текилы в руках!" – написала она.

Лонгория предстала без видимого макияжа на лице.

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"Натуральная красота", – прокомментировал подписчик jobermudez_23.

"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" – написал josephchavez4871.

Контекст:

Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).

Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".