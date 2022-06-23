"Боже! Ну какие глаза! С ума сойти можно!" Саливанчук показала грудь в глубоком декольте и выставила платье на продажу

Саливанчук представила красное платье в белый горох, в котором появлялась ее героиня Верунчик из сериала "Однажды под Полтавой". Платье фигурировало в нем на протяжении 14 сезонов.
По словам Саливанчук, это платье счастливое для нее, потому что оно переходило из сезона в сезон.
"Теперь его может получить каждая из вас! И поверьте, оно принесет вам удачу! А к платью лично от меня – открытка с поздравлением!" – отметила актриса.
Размер платья – ХS–M, стартовая цена лота – 3 тыс. грн, ставка – 200 грн. Аукцион длится до 24 июня 2022 года (21.00 по Киеву). Если победитель аукциона по тем или иным причинам не выкупил лот в течение 12 часов, право переходит к предыдущему участнику.
Вырученные средства переведут на приобретение пяти карет скорой помощи.
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"Боже! Ну какие глаза! С ума сойти можно!" – прокомментировала подписчица ilona_gordienko_1ad.
Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.