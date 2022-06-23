"Боже! Ну какие глаза! С ума сойти можно!" Саливанчук показала грудь в глубоком декольте и выставила платье на продажу

Саливанчук представила красное платье в белый горох, в котором появлялась ее героиня Верунчик из сериала "Однажды под Полтавой". Платье фигурировало в нем на протяжении 14 сезонов.

По словам Саливанчук, это платье счастливое для нее, потому что оно переходило из сезона в сезон.

"Теперь его может получить каждая из вас! И поверьте, оно принесет вам удачу! А к платью лично от меня – открытка с поздравлением!" – отметила актриса.

Размер платья – ХS–M, стартовая цена лота – 3 тыс. грн, ставка – 200 грн. Аукцион длится до 24 июня 2022 года (21.00 по Киеву). Если победитель аукциона по тем или иным причинам не выкупил лот в течение 12 часов, право переходит к предыдущему участнику.

Вырученные средства переведут на приобретение пяти карет скорой помощи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Акторський благодійний аукціон * (@act_lots)

"Боже! Ну какие глаза! С ума сойти можно!" – прокомментировала подписчица ilona_gordienko_1ad.