"Выглядит мертвым", "Похож на лежащего в гробу", "С ним все нормально?" В сети раскритиковали обложку Питта для GQ

Питт предстал в образе Офелии, а также снялся в образе, напоминающем стиль британского музыканта Дэвида Боуи в молодости.
"Я одно из тех существ, которые говорят через искусство. Я просто хочу всегда творить. Если я ничего не делаю, я в некотором роде умираю", – процитировали Питта в подписи к снимкам.
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В еще одном посте с подборкой снимков Питта отметили, что он, известный как сердцеед и лидер, теперь раскрыл еще и свои другие амбиции – гораздо более мистические, чем можно было представить.
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Обложка GQ вызвала волну критики у поклонников Питта.
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"С ним все нормально?" – поинтересовался подписчик cifiacocarelo.
"Мой мальчик выглядит мертвым", – заявила hurricanealaina.
"Мой мальчик похож на лежащего в гробу", – написала toyaex.
"Почему все они так быстро стареют?" – спросил far_bulous_360.
Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в Шони (штат Оклахома, США). Он лауреат премий "Золотой глобус" и "Оскар".
В фильмографии актера более 70 картин. Наиболее известные фильмы с его участием – "Бойцовский клуб", "Другой мир", "Тельма и Луиза", "Интервью с вампиром", "11 друзей Оушена", "После прочтения сжечь", "Ярость", "Мистер и миссис Смит", "Однажды в Голливуде".