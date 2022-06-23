Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2022
 
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"Выглядит мертвым", "Похож на лежащего в гробу", "С ним все нормально?" В сети раскритиковали обложку Питта для GQ

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Питт назвал себя существом, говорящим через искусство
Питт назвал себя существом, говорящим через искусство
Фото: EPA

На Instagram-странице американского издания GQ 22 июня опубликовали подборку снимков и обложку августовского номера с участием 58-летнего голливудского актера Брэда Питта.

Питт предстал в образе Офелии, а также снялся в образе, напоминающем стиль британского музыканта Дэвида Боуи в молодости.

"Я одно из тех существ, которые говорят через искусство. Я просто хочу всегда творить. Если я ничего не делаю, я в некотором роде умираю", – процитировали Питта в подписи к снимкам.

В еще одном посте с подборкой снимков Питта отметили, что он, известный как сердцеед и лидер, теперь раскрыл еще и свои другие амбиции – гораздо более мистические, чем можно было представить. 

Обложка GQ вызвала волну критики у поклонников Питта.

"С ним все нормально?" – поинтересовался подписчик cifiacocarelo.

"Мой мальчик выглядит мертвым", – заявила hurricanealaina.

"Мой мальчик похож на лежащего в гробу", – написала toyaex.

"Почему все они так быстро стареют?" – спросил far_bulous_360.

Контекст:

Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в Шони (штат Оклахома, США). Он лауреат премий "Золотой глобус" и "Оскар".

В фильмографии актера более 70 картин. Наиболее известные фильмы с его участием – "Бойцовский клуб", "Другой мир", "Тельма и Луиза", "Интервью с вампиром", "11 друзей Оушена", "После прочтения сжечь", "Ярость", "Мистер и миссис Смит", "Однажды в Голливуде".

Теги: фильм, Голливуд, актер, Брэд Питт, фото, стиль
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