"Выглядит мертвым", "Похож на лежащего в гробу", "С ним все нормально?" В сети раскритиковали обложку Питта для GQ

Питт предстал в образе Офелии, а также снялся в образе, напоминающем стиль британского музыканта Дэвида Боуи в молодости.

"Я одно из тех существ, которые говорят через искусство. Я просто хочу всегда творить. Если я ничего не делаю, я в некотором роде умираю", – процитировали Питта в подписи к снимкам.

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В еще одном посте с подборкой снимков Питта отметили, что он, известный как сердцеед и лидер, теперь раскрыл еще и свои другие амбиции – гораздо более мистические, чем можно было представить.

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Обложка GQ вызвала волну критики у поклонников Питта.

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"С ним все нормально?" – поинтересовался подписчик cifiacocarelo.

"Мой мальчик выглядит мертвым", – заявила hurricanealaina.

"Мой мальчик похож на лежащего в гробу", – написала toyaex.

"Почему все они так быстро стареют?" – спросил far_bulous_360.