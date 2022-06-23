"Продается фильмодел Никитка 76 лет". Невзоров посмеялся над Михалковым

"Крепостное право – это патриотизм, закрепленный на бумаге. Человек был связан со своей землей-матушкой не только чувством долга, но и документально. Крепостное право – это мудрость народа", – процитировал Невзоров режиссера.

Пост он сопроводил снимком Михалкова.

"Как я понял, это была самореклама Михалкова. Но ее надо бы дополнить: "Продается фильмодел Никитка 76 лет. Ни черта не умеет, к работам не пригоден, но способен развлекать других дворовых байками и внушать им почтение к барину. Ест много, но умеет помогать при порке за конюшней. Отлично вымачивает розги, проворно раздевает порюшника и может сам врезать с ноги лежащему. Также способен перебирать редис. Цена никиткина 3 руб. Торг возможен", – написал он.