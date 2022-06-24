"Самая сексуальная женщина всех времен". 63-летняя Мадонна показала декольте на камеру. Видео

Мадонна в начале видео, стоя на четвереньках в футболке и шортах, сунула руки в ботинки и "прошагала" перед камерой. Также певица прошлась в тех же ботинках, уже обув их.

Justify My Love – написала она название своей песни, которое переводится как "Оправдай мою любовь".

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"Самая сексуальная женщина всех времен", – прокомментировал подписчик dazesplace.