"Попал в ловушку". Сын Повалий признался, что был адептом пропагандиста атеизма

Денис Повалий: Я подумал, что пора поделиться с вами историей моих отношений с высшими силами Фото: denis.povaliy / Instagram

"Сидя здесь, на холодном пороге какой-то церкви в Аликанте, я подумал, что пора поделиться с вами историей моих отношений с высшими силами. Я родился в Советском Союзе, и половина моей семьи идеологически была ближе к коммунистам (или просто притворялась лояльной). Другая половина была благочестивой, но не настолько – они нечасто посещали церковь, за исключением больших православных праздников, но всегда имели на стенах пару изображений бога и его семьи", – отметил он.

Повалий рассказал, что его бабушка Нина научила его молитве "Отче наш", которую он повторял перед сном до 13 лет, после чего он "начал мысленно сомневаться в эффективности такого ритуала".

Как отметил Повалий, с распространением интернета он "попал в ловушку атеистического сайта, который вел знаменитый антиклерикал Евграф Дулуман".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Den Poe Valley/ Ден Повалій / Денис Повалий (@denis.povaliy)