"Попал в ловушку". Сын Повалий признался, что был адептом пропагандиста атеизма

"Сидя здесь, на холодном пороге какой-то церкви в Аликанте, я подумал, что пора поделиться с вами историей моих отношений с высшими силами. Я родился в Советском Союзе, и половина моей семьи идеологически была ближе к коммунистам (или просто притворялась лояльной). Другая половина была благочестивой, но не настолько – они нечасто посещали церковь, за исключением больших православных праздников, но всегда имели на стенах пару изображений бога и его семьи", – отметил он.
Повалий рассказал, что его бабушка Нина научила его молитве "Отче наш", которую он повторял перед сном до 13 лет, после чего он "начал мысленно сомневаться в эффективности такого ритуала".
Как отметил Повалий, с распространением интернета он "попал в ловушку атеистического сайта, который вел знаменитый антиклерикал Евграф Дулуман".
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3 марта, после нападения РФ на Украину, Денис Повалий осудил российскую агрессию против Украины.
Его мать Таисия Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий.
16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.