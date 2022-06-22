"Разбитое собачье сердце. А ей "ах-ах-ах". Пес Патрон "прокомментировал" отношения Дорофеевой и Кацурина

"Разбитое собачье сердце. А ей "ах-ах-ах", – написали в посте.

На странице Патрона поделились снимком объятий Дорофеевой с Кацуриным.

"Это потому, что я пес? Поэтому ты выбрала его?" – написали на странице пса, на что Дорофеева отреагировала смеющимся смайлом.

Контекст:

Патрон – джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но пес Патрон на ней не присутствовал. Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.

3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу – Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.