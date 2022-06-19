Бульвар Шоубиз
 
19 июня, 2022
 
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"У меня было два папы". Дорофеева показала своего отчима

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Дорофеева об отчиме: Он научил меня позировать, потому что любил фотографировать
Дорофеева об отчиме: Он научил меня позировать, потому что любил фотографировать
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Проживающая во время войны за границей украинская певица Надя Дорофеева 19 июня опубликовала в Instagram архивное фото, на котором запечатлена со своим отчимом Алексеем.

"У меня было два папы – и я этим всегда очень гордилась! Обоих пап люблю и обоим благодарна, но этот пост о папе Леше, которого уже нет рядом со мной. Не являясь моим родным отцом, он часами ждал меня под музыкальной школой, возил на вокальные конкурсы, записывал концерты разных артистов, чтобы я могла потом пересматривать их и учиться петь и выступать, – написала певица– Он научил меня позировать, потому что любил фотографировать, показал огромное количество классных украинских песен. Одной из наших с ним любимых была "Росте черешня в мами на городі".Папа, я все помню и ценю". 

Контекст:

Надя Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Училась на заочном отделении вокального факультета Московского государственного университета культуры и искусств. 

С декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

Мать певицы Ольга Дорофеева по профессии стоматолог. После смерти супруга и отца Нади Дорофеевой она во второй раз вышла замуж. Надя Дорофеева редко рассказывает о семье.

Теги: семья, Надя Дорофеева, певица, Dorofeeva
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