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25 июня, 2022
 
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Ким Кардашян прокомментировала скандал, связанный с повреждением знаменитого платья Мерилин Монро

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Журнал Forbes в 2020 году официально признал Кардашян миллиардершей
Журнал Forbes в 2020 году официально признал Кардашян миллиардершей
Фото: ЕРА

Американская модель Ким Кардашян 22 июня в эфире шоу Today на NBC впервые высказалась о скандале, связанном с ее появлением 3 мая на балу Института костюма Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в легендарном платье американской певицы Мерилин Монро.

Модель арендовала наряд у компании Ripley’s Believe It or Not. Как отмечает Insider, главным условием аренды платья было возвращение его в прежнем виде.

Однако 13 июня на странице Мерилин Монро в Instagram, которую ведет американский коллекционер Скотт Фортнер, появилось фото платья после того, как его надевала модель.

На снимке крупным планом запечатлены повреждения – на задней части отсутствуют кристаллы, а ткань возле молнии выглядит изношенной. 

По словам Кардашян, на красной дорожке она позировала в платье не более пяти минут, а надеть его непосредственно перед выходом ей помогли сотрудники мероприятия. 

"Я понимаю, как много значит это платье для американской истории. Учитывая американскую тему на Met Gala, я подумала: "Что может быть более американским, чем Мэрилин Монро, поющая Happy Birthday президенту Соединенных Штатов?" прокомментировала Кардашян. 

Говорить конкретно о повреждениях она не стала.

ВИДЕО
Видео: TODAY / YouTube
Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян". Журнал Forbes в 2020 году официально признал Кардашян миллиардершей.

Теги: платье, Ким Кардашян, Мерилин Монро, мода и красота
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