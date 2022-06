  Ким Кардашян прокомментировала скандал, связанный с повреждением знаменитого платья Мерилин Монро

Модель арендовала наряд у компании Ripley’s Believe It or Not. Как отмечает Insider, главным условием аренды платья было возвращение его в прежнем виде.

Однако 13 июня на странице Мерилин Монро в Instagram, которую ведет американский коллекционер Скотт Фортнер, появилось фото платья после того, как его надевала модель.

На снимке крупным планом запечатлены повреждения – на задней части отсутствуют кристаллы, а ткань возле молнии выглядит изношенной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Marilyn Monroe Collection (@marilynmonroecollection)

По словам Кардашян, на красной дорожке она позировала в платье не более пяти минут, а надеть его непосредственно перед выходом ей помогли сотрудники мероприятия.

"Я понимаю, как много значит это платье для американской истории. Учитывая американскую тему на Met Gala, я подумала: "Что может быть более американским, чем Мэрилин Монро, поющая Happy Birthday президенту Соединенных Штатов?" –прокомментировала Кардашян.

Говорить конкретно о повреждениях она не стала.

ВИДЕО

Видео: TODAY / YouTube