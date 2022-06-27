"Генетика – страшная сила". Дочь Каминской перед камерой обозвала мать. Видео

"Каждый раз убеждаюсь: генетика – страшная сила", – написала она.
В ролике Каминская спросила у дочери, не хочет ли та умыться. Девочка ответила отрицательно.
"Будешь ходить, как крокодил Гена", – сказала ей Каминская.
"А ты будешь ходить, как жлобиха", – ответила она матери.
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Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности коллектива. Каминская дебютировала как сольная певица.
У нее двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.
После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и матерью.
Певица осудила пользователей сети, критикующих ее за использование русского языка и эвакуацию за границу во время войны России против Украины.