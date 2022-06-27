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27 июня, 2022
 
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"Генетика – страшная сила". Дочь Каминской перед камерой обозвала мать. Видео

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У Каминской двое детей
У Каминской двое детей
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 25 июня в Instagram опубликовала ролик, в котором показала, как общается со своей шестилетней дочерью Лаурой.

"Каждый раз убеждаюсь: генетика – страшная сила", – написала она.

В ролике Каминская спросила у дочери, не хочет ли та умыться. Девочка ответила отрицательно.

"Будешь ходить, как крокодил Гена", – сказала ей Каминская.

"А ты будешь ходить, как жлобиха", – ответила она матери.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности коллектива. Каминская дебютировала как сольная певица.

У нее двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и матерью.

Певица осудила пользователей сети, критикующих ее за использование русского языка и эвакуацию за границу во время войны России против Украины.

Теги: Украина, видео, дети, НеАнгелы, Слава Каминская, певица, мать
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