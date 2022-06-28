Бульвар Шоубиз
 
28 июня, 2022
 
Новости

49-летняя Клум перед камерой прошлась без трусов. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
1 июня Клум исполнилось 49 лет
1 июня Клум исполнилось 49 лет
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 26 июня опубликовала в Instagram ролик, для которого надела черный кожаный костюм со шнуровкой.

В высоком разрезе, доходящем до талии, Клум продемонстрировала отсутствие трусов.

Ролик она сопроводила песней Chai Tea with Heidi, записанной вместе с американским рэпером Snoop Dogg.

Также Клум опубликовала совместный снимок со Snoop Dogg. На фото она запечатлена в том же образе.

"С единственным и неповторимым", – написала она.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Теги: видео, модель, Snoop Dogg, рэпер, Хайди Клум, фото, белье, трусы, ролик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Елена ПОСКАННАЯ
  Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю
  Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили
Алеся БАЦМАН
Тодоренко родила второго ребенка СМИ
Тодоренко родила второго ребенка – СМИ
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
Стало известно, где находится Байрак, поддержавшая поклонницу Путина Егорову
Стало известно, где находится Байрак, поддержавшая поклонницу Путина Егорову
49-летняя Клум перед камерой прошлась без трусов. Видео
49-летняя Клум перед камерой прошлась без трусов. Видео
Кинг назвал удары РФ по гражданским объектам терактами. Минобороны Украины ответило ему
Кинг назвал удары РФ по гражданским объектам терактами. Минобороны Украины ответило ему
"Пользоваться им вы меня не заставите". Арестович показал, какой крем ему подарили поклонники после того, как догнали
"Пользоваться им вы меня не заставите". Арестович показал, какой крем ему подарили поклонники после того, как догнали
"Мы больше не пара. Больно". Партнер Поляковой по "Танцам со звездами" расстался с женой после трех лет брака
"Мы больше не пара. Больно". Партнер Поляковой по "Танцам со звездами" расстался с женой после трех лет брака
"Денис, мы гордимся вами, помним про вас". Братья Кличко, Андрей Шевченко, Комаров и другие обратились к командиру полка "Азов" Прокопенко
"Денис, мы гордимся вами, помним про вас". Братья Кличко, Андрей Шевченко, Комаров и другие обратились к командиру полка "Азов" Прокопенко
Фагот о Егоровой: Она всегда была импрессивной, но когда начала нести х...йню о Х...йле, это меня очень удивило
Фагот о Егоровой: Она всегда была импрессивной, но когда начала нести х...йню о Х...йле, это меня очень удивило
"Хорошо быть тупым, легче двигать в стаде, ведь толкают сзади". Серга написал стихотворение о россиянах, которые оправдывают войну
"Хорошо быть тупым, легче двигать в стаде, ведь толкают сзади". Серга написал стихотворение о россиянах, которые оправдывают войну
Маккартни на концерте в Великобритании вновь вышел на сцену с украинским флагом
Маккартни на концерте в Великобритании вновь вышел на сцену с украинским флагом
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 