49-летняя Клум перед камерой прошлась без трусов. Видео

В высоком разрезе, доходящем до талии, Клум продемонстрировала отсутствие трусов.
Ролик она сопроводила песней Chai Tea with Heidi, записанной вместе с американским рэпером Snoop Dogg.
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Также Клум опубликовала совместный снимок со Snoop Dogg. На фото она запечатлена в том же образе.
"С единственным и неповторимым", – написала она.
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Хайди Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.