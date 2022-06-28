49-летняя Клум перед камерой прошлась без трусов. Видео

В высоком разрезе, доходящем до талии, Клум продемонстрировала отсутствие трусов.

Ролик она сопроводила песней Chai Tea with Heidi, записанной вместе с американским рэпером Snoop Dogg.

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Также Клум опубликовала совместный снимок со Snoop Dogg. На фото она запечатлена в том же образе.

"С единственным и неповторимым", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)