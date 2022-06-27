"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов

Актриса снялась в поле. Она запечатлена спиной к камере, продемонстрировав ягодицы без трусов.

"Я снова в Савватьме собираю тексты, музыку и идеи для нового спектакля "Ворожба", – написала она.

"Моя душа открыта. Завораживает", – прокомментировала подписчица khalitovatatiana.

Контекст:

Любовь Толкалина родилась 16 февраля 1978 года в Рязанской области (РФ). Известна по ролям в фильмах "Антикиллер", "Траектория бабочки", "Время любить", "Как выйти замуж за миллионера".

Актриса открыто не высказывалась против российской военной агрессии в Украине.

"Если бы мужчины знали, как трудно миру достаются дети, они бы никогда не затевали распри. (...) Полное бессилие. Я не понимаю, почему мир ничему не учится. Я ничего не могу. Я не могу даже плакать. Могу только молиться. И это мое дело. Девочки, все, кто знает хоть одну молитву. Без истерики. Без обвинений. Без злобы. Пожалуйста", – написала она 4 марта.

"100 дней разлуки и молитв", – отметила Толкалина 3 июня, по истечении 100 дней войны.