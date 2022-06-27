"О боже, Ким!" Кардашян засветила часть груди под топом

"Только что выпустила новый комплект для сна SKIMS", – сообщила она.
Модель надела топ, из-под которого выглядывала часть груди, и трусы с высокой посадкой.
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"О боже, Ким!" – прокомментировала подписчица meggimagda.
Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".
Модель выпустила семь именных ароматов. Также у нее, помимо бренда косметики, есть именная линия нижнего белья SKIMS.
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.