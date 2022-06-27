"О боже, Ким!" Кардашян засветила часть груди под топом

"Только что выпустила новый комплект для сна SKIMS", – сообщила она.

Модель надела топ, из-под которого выглядывала часть груди, и трусы с высокой посадкой.

"О боже, Ким!" – прокомментировала подписчица meggimagda.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель выпустила семь именных ароматов. Также у нее, помимо бренда косметики, есть именная линия нижнего белья SKIMS.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.