Как поддерживать сексуальную жизнь в отношениях на расстоянии

Даже в разлуке нужно стараться не отдаляться друг от друга Фото: depositphotos.com

Конечно, реальные сексуальные отношения невозможно сравнивать с интимом на расстоянии, но в условиях, когда война разлучила множество пар, это поможет поддерживать тесный контакт на всех уровнях: психологическом, эмоциональном и физиологическом.

Как подчеркнула психолог, даже разъехавшись, об интиме нельзя забывать, поскольку это одна из составляющих здоровых отношений.

Фото: depositphotos.com

Она порекомендовала попробовать сексинг. А именно – писать друг другу сообщения, в которых описывать свои представления о сексуальной жизни с ним. Можно говорить подробно и откровенно о своих желаниях. Такие взаимные фантазии скрепят отношения.

Невзирая на то, что возлюбленный далеко, для него можно надеть красивое нижнее белье и устроить фотосессию, принимая соблазнительные позы. Мужчина, в свою очередь, может прислать девушке селфи с оголенным торсом или даже более интимные – в зависимости от уровня отношений и раскрепощенности.

Фото: depositphotos.com

Ежова также предложила парам, которые оказались на расстоянии, заниматься сексом виртуально, онлайн в реальном времени, используя видеосвязь.

"Помните, что сейчас, в таких условиях, это абсолютно нормально, и нечего стесняться. Мы должны чувствовать гормоны, эмоции и связь с партнером", – подчеркнула она.