  "Раздеться не могла, не говоря об оргазме". Ефросинина рассказала, что ей помогло испытать наслаждение от секса

"Я именно та женщина, которая принадлежит к большинству, у которых отсутствие оргазма связано с психологией. Колоссальное количество женщин на планете стесняются своего тела. Распространен секс при выключенном свете всегда и у многих. Конечно же, после того, как несколько мужчин тявкнули, что я какая-то не такая, – я раздеться вообще не могла, не говоря уже об оргазме", – призналась 42-летняя Ефросинина.
Она подчеркнула, что влюбленные мужчины "чхать хотели на растяжки и на обвисшую грудь" своих партнерш. Но, по словам ведущей, женщины этого не понимают, поскольку в большинстве недовольны собственным отражением в зеркале.
"Свой первый оргазм я испытала, родив ребенка. Думаю, дело не в том, что я родила ребенка, а в том, что в этой беременности я похудела на 20 кг. Я помню, как стою в ванной перед зеркалом и понимаю, что смотрю на тело своей мечты. Еще эти груди, налитые молоком, размер восьмой. То есть я смотрю, как мне кажется, на мечту моего мужа. А на самом деле – на свою, потому что муж меня обожал и так", – рассказала Ефросинина.
Комментарий телеведущей можно услышать с 47-й минуты видео.
Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).
Как телеведущая она дебютировала в конце 1990-х в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".
Ефросинина с 2003 года замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. В 2004-м у них родилась дочь Нана. В 2013 году Ефросинина и Хромаев приняли решение расстаться. На момент расставания супруги считали отношения исчерпанными. Спустя год пара возобновила отношения, начав жить вместе. В 2014-м году у них родился сын Александр.
Сейчас Ефросинина снимает для своего канала на YouTube программы "Экзамен" и "Взрослые девочки" (это шоу она ведет вместе с певицей Олей Поляковой). Первый выпуск "Взрослых девочек" вышел 3 сентября. Во время программы Полякова и Ефросинина откровенно обсуждают различные женские темы.
Последний эфир "Взрослых девочек" от 28 декабря был посвящен интимному здоровью женщин. В нем шла речь о сексе во время месячных, о вибраторах, потере девственности, анальном сексе и так далее.