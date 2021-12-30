  "Раздеться не могла, не говоря об оргазме". Ефросинина рассказала, что ей помогло испытать наслаждение от секса

По словам 42-летней Ефросининой, она много лет стеснялась раздеться перед мужчиной Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Я именно та женщина, которая принадлежит к большинству, у которых отсутствие оргазма связано с психологией. Колоссальное количество женщин на планете стесняются своего тела. Распространен секс при выключенном свете всегда и у многих. Конечно же, после того, как несколько мужчин тявкнули, что я какая-то не такая, – я раздеться вообще не могла, не говоря уже об оргазме", – призналась 42-летняя Ефросинина.

Она подчеркнула, что влюбленные мужчины "чхать хотели на растяжки и на обвисшую грудь" своих партнерш. Но, по словам ведущей, женщины этого не понимают, поскольку в большинстве недовольны собственным отражением в зеркале.

"Свой первый оргазм я испытала, родив ребенка. Думаю, дело не в том, что я родила ребенка, а в том, что в этой беременности я похудела на 20 кг. Я помню, как стою в ванной перед зеркалом и понимаю, что смотрю на тело своей мечты. Еще эти груди, налитые молоком, размер восьмой. То есть я смотрю, как мне кажется, на мечту моего мужа. А на самом деле – на свою, потому что муж меня обожал и так", – рассказала Ефросинина.

Комментарий телеведущей можно услышать с 47-й минуты видео.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube