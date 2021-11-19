  "Я этот опыт не скрывала". Лолита Милявская рассказала, когда у нее был первый секс с женщиной

"Зачем мне надо предлагать секс с женщиной? Я из тех, кто пробовал мир по-разному, и я попробовала это до 40. Не помню точно, мне было 35. Я попробовала, но просто это было не мое. Но да, этот опыт был. Я его тоже не скрывала", – рассказала 58-летняя певица.

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Контекст:

Ранее в этом же интервью Милявская призналась, что почти год употребляла наркотики.

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. В 1980-х она переехала в Москву. С 1985-го по 2000 год была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.

Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.