  "Попробовала в 40, а в 41 – завязала". Лолита Милявская призналась, что употребляла наркотики

По словам Милявской, она до сих пор ощущает последствия того, что много лет назад год сидела на наркотиках Скриншот: Galich Ida / Galich Ida

"Я попробовала в 40, а в 41 – завязала, потому что в одно прекрасное утро я на себя посмотрела в зеркало и поняла, что я не спала трое суток. Вдруг ты осознаешь, что такое давление. И это только начало проблемы, потому что потом нервная система очень долго возвращается", – рассказала Милявская.

По словам артистки, продолжать принимать наркотики ей не позволил испуг за свое здоровье и за судьбу родных, если с ней что-то случится.

"Когда я поняла – а у меня очень сильный инстинкт самосохранения, – что если я это продолжу, то мне просто большими буквами п…ц, я подумала: я ведь вроде как не все спела, а еще у меня много номеров, а еще у меня маленький ребенок… И все это было очень важно. Я не хотела от этого отказываться", – призналась Милявская.

Она подчеркнула, что ей повезло – у нее не выработалась зависимость и потому отказ от наркотиков прошел достаточно безболезненно. Но, отметила певица, она до сих пор ощущает последствия для здоровья того, что около 20 лет назад "сделала глупость".

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Видео: Galich Ida / YouTube