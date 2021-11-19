  "Попробовала в 40, а в 41 – завязала". Лолита Милявская призналась, что употребляла наркотики

"Я попробовала в 40, а в 41 – завязала, потому что в одно прекрасное утро я на себя посмотрела в зеркало и поняла, что я не спала трое суток. Вдруг ты осознаешь, что такое давление. И это только начало проблемы, потому что потом нервная система очень долго возвращается", – рассказала Милявская.
По словам артистки, продолжать принимать наркотики ей не позволил испуг за свое здоровье и за судьбу родных, если с ней что-то случится.
"Когда я поняла – а у меня очень сильный инстинкт самосохранения, – что если я это продолжу, то мне просто большими буквами п…ц, я подумала: я ведь вроде как не все спела, а еще у меня много номеров, а еще у меня маленький ребенок… И все это было очень важно. Я не хотела от этого отказываться", – призналась Милявская.
Она подчеркнула, что ей повезло – у нее не выработалась зависимость и потому отказ от наркотиков прошел достаточно безболезненно. Но, отметила певица, она до сих пор ощущает последствия для здоровья того, что около 20 лет назад "сделала глупость".
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. В 1980-х она переехала в Москву. С 1985-го по 2000 год была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.
Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.