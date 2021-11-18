Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2021
 
Новости

"На дне рождения даже напиться не удалось". Милявская пожаловалась на насыщенный график и Instagram

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Милявская разозлилась, что Instagram дважды не дал выложить ее новый клип
Милявская разозлилась, что Instagram дважды не дал выложить ее новый клип
Скриншот: Лолита Милявская / Instagram

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, отметившая на днях 58-летие, 17 ноября выложила в Instagram видео, на котором немного заспанная и без макияжа рассказывает, как отпраздновала день рождения.

"Началось в колхозе утро. Приехала, честно, уставшая. После поезда умудрилась поспать. Да, у меня был очень насыщенный график, включая день рождения, на котором даже напиться не удалось, потому что каждый день концерт или спектакль. Концерты, концерты, концерты…" – рассказала Милявская.

Она добавила, что очень раздосадована, поскольку дважды пыталась, но ей так и не удалось загрузить в соцсеть свой новый клип с российским рэпером Костой Лакостой.

Ролик Милявской набрал больше 450 тыс. просмотров.

"Лолита! Вы так естественно прекрасны. Правда, такая живая", – оставила под постом комментарий flor_buro.

"Хоть и злая, но хорошенькая", – написала natalilisan.

"Лолита, не злитесь! Вы огонь", – считает annasichewa.

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. В 1980-х она переехала в Москву. С 1985-го по 2000 год была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.

Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.

Теги: Лолита Милявская, Instagram, клип, певица, рэпер, соцсеть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Елена ПОСКАННАЯ
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хороша, чертовка". Светлана Лобода показала декольте до пояса
"Хороша, чертовка". Светлана Лобода показала декольте до пояса
"На дне рождения даже напиться не удалось". Милявская пожаловалась на насыщенный график и Instagram
"На дне рождения даже напиться не удалось". Милявская пожаловалась на насыщенный график и Instagram
  Ведущая "Орла и решки" Michelle Andrade рассказала о своих гонорарах на проекте
  Ведущая "Орла и решки" Michelle Andrade рассказала о своих гонорарах на проекте
"Самая сексуальная и соблазнительная". Стоун снялась без бюстгальтера в расстегнутой рубашке
"Самая сексуальная и соблазнительная". Стоун снялась без бюстгальтера в расстегнутой рубашке
"Почему так дешево выглядит? Словно на трассе работает" Рената Литвинова удивила сеть необычным нарядом
"Почему так дешево выглядит? Словно на трассе работает" Рената Литвинова удивила сеть необычным нарядом
  "Вечером с молочком – класс". Как из одного яйца и муки за 15 минут приготовить яблочное печенье
  "Вечером с молочком – класс". Как из одного яйца и муки за 15 минут приготовить яблочное печенье
  "Некоторые считают, что они идеальные". Полякова рассказала, что думает об интервью Ефросининой с Лободой
  "Некоторые считают, что они идеальные". Полякова рассказала, что думает об интервью Ефросининой с Лободой
"Со временем только красивее". 55-летняя Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом
"Со временем только красивее". 55-летняя Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом
  "Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны"
  "Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны"
"Александр поставил точку". Со страницы шоумена Эллерта исчезли все снимки с его экс-возлюбленной Мишиной
"Александр поставил точку". Со страницы шоумена Эллерта исчезли все снимки с его экс-возлюбленной Мишиной
"Смотри глубже". alyona alyona в кружевном белье снялась в откровенной позе
"Смотри глубже". alyona alyona в кружевном белье снялась в откровенной позе
"Я не хочу быть одной из этих людей". Полуголая Кристина Соловий вспомнила, с чего начиналась ее карьера в Киеве
"Я не хочу быть одной из этих людей". Полуголая Кристина Соловий вспомнила, с чего начиналась ее карьера в Киеве
  Галкин показал, как его восьмилетние дети общаются с 23-летним внуком Пугачевой
  Галкин показал, как его восьмилетние дети общаются с 23-летним внуком Пугачевой
  73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II
  73-летний принц Чарльз прокомментировал здоровье 95-летней матери – королевы Великобритании Елизаветы II
Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом
Партнерша участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом
Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака
Четырехлетний сын 58-летнего футболиста Гэри Стивенса умер от рака
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS