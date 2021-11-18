"На дне рождения даже напиться не удалось". Милявская пожаловалась на насыщенный график и Instagram

Милявская разозлилась, что Instagram дважды не дал выложить ее новый клип Скриншот: Лолита Милявская / Instagram

"Началось в колхозе утро. Приехала, честно, уставшая. После поезда умудрилась поспать. Да, у меня был очень насыщенный график, включая день рождения, на котором даже напиться не удалось, потому что каждый день концерт или спектакль. Концерты, концерты, концерты…" – рассказала Милявская.

Она добавила, что очень раздосадована, поскольку дважды пыталась, но ей так и не удалось загрузить в соцсеть свой новый клип с российским рэпером Костой Лакостой.

Ролик Милявской набрал больше 450 тыс. просмотров.

"Лолита! Вы так естественно прекрасны. Правда, такая живая", – оставила под постом комментарий flor_buro.

"Хоть и злая, но хорошенькая", – написала natalilisan.

"Лолита, не злитесь! Вы огонь", – считает annasichewa.

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