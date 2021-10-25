"Бабушка пытается ...бабельность втюхать" 57-летняя Лолита Милявская похвасталась стройными ногами

"Сегодня снимаем последний день "Суперстара!". Сейчас буду подражать моей подруге [певице] Свете Лободе, как она ноги выставляет. Почему у меня только иксом получается? Ну, с богом", – заявила Милявская.
Видео 57-летней певицы набрало больше 330 тыс. просмотров и свыше 700 комментариев.
"Ножки – огонь, глаза горят. Что все это значит?" – задал вопрос в комментариях известный российский адвокат Сергей Жорин. Милявская ему ответила: "Это значит, что вы пока можете от меня отдохнуть".
"У вас ноги: как будто вам 20 лет! Удивительно, без спорта. Шикарные", – восхитилась gorodechnaitana.
"Старенькая бабушка пытается ...бабельность втюхать, вот нафига?" – возмутилась ra_nata.ra_nata.
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Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. В 1980-х она переехала в Москву. С 1985-го по 2000 год была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.
Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.