"Бабушка пытается ...бабельность втюхать" 57-летняя Лолита Милявская похвасталась стройными ногами

Лолита Милявская показала, как выглядит в мини-платье и туфлях на каблуке Фото: Лолита Милявская / Facebook

"Сегодня снимаем последний день "Суперстара!". Сейчас буду подражать моей подруге [певице] Свете Лободе, как она ноги выставляет. Почему у меня только иксом получается? Ну, с богом", – заявила Милявская.

Видео 57-летней певицы набрало больше 330 тыс. просмотров и свыше 700 комментариев.

"Ножки – огонь, глаза горят. Что все это значит?" – задал вопрос в комментариях известный российский адвокат Сергей Жорин. Милявская ему ответила: "Это значит, что вы пока можете от меня отдохнуть".

"У вас ноги: как будто вам 20 лет! Удивительно, без спорта. Шикарные", – восхитилась gorodechnaitana.

"Старенькая бабушка пытается ...бабельность втюхать, вот нафига?" – возмутилась ra_nata.ra_nata.

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