"Ноги еще ничего, а остальное – жесть!" 57-летняя Милявская в купальнике показала танец со шваброй

"Улетая, решила убрать за собой. Хоть настроение далекое от Americano, но песня Светы Лободы уж больно нравится", – подписала видео Милявская.
Ее ролик набрал больше 720 тыс. просмотров.
"Вот это фигура!" – восхитилась в комментариях krakitinakris.
"Ай да ноги, ай да танцы!" – написал nstepanov_official.
"Ноги еще ничего, а остальное... Жесть!" – считает подписчица певицы в Facebook Liya Khaniashvili.
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Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. В 1980-х она переехала в Москву. С 1985-го по 2000 год была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.
Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.