"Ноги еще ничего, а остальное – жесть!" 57-летняя Милявская в купальнике показала танец со шваброй

"Улетая, решила убрать за собой. Хоть настроение далекое от Americano, но песня Светы Лободы уж больно нравится", – подписала видео Милявская.

Ее ролик набрал больше 720 тыс. просмотров.

"Вот это фигура!" – восхитилась в комментариях krakitinakris.

"Ай да ноги, ай да танцы!" – написал nstepanov_official.

"Ноги еще ничего, а остальное... Жесть!" – считает подписчица певицы в Facebook Liya Khaniashvili.

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